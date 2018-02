LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO/ Su Rai Movie il film con Dane Cook (oggi, 25 febbraio 2018)

La ragazza del mio migliore amico, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Dane Cook, Jason Biggs, alla regia Howard Deutch. Il dettaglio.

25 febbraio 2018

il film commedia in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST DANE COOK

La ragazza del mio migliore amico, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 22.45. "La ragazza del mio migliore amico" è il titolo in italiano del film "My Best Friend's Girl", la pellicola di genere commedia e sentimentale che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2008 per la regia di Howard Deutch, mentre gli attori protagonisti che figurano nel cast sono Dane Cook, Jason Biggs e Kate Hudson. Per la sua interpretazione, l'attrice statunitense Kate Garry Hudson ha ricevuto una nomination come "peggior attrice protagonista" alla cerimonia annuale "Razzie Awards" edizione 2008. La stessa attrice nel 2001 si è aggiudicata il "Golden Globe" per la categoria "miglior attrice non protagonista" e una nomination al prestigioso Premio Oscar per aver recitato nel film "Quasi Famosi" di Cameron Crowe. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Alexis (Kate Hudson) non è soltanto bella, ma è intelligente e determinata. E' proprio l'ideale di donna che sta cercando Dustin e, quando i due si incontrano, si piacciono e si frequentano. Dopo soli due mesi il giovane si mostra per quello che è realmente, una persona ossessiva ed egoista che spinge Alexis a chiudere ogni rapporto con lui. Dustin è in preda alla disperazione, tenta di riconquistare la fiducia della ragazza e per questo si rivolge a Tank (Dane Jeffrey Cook), un amico di vecchia data, di grande esperienza e molto bravo a far recuperare le relazioni con l'altro sesso. Molti ragazzi chiedono aiuto a Tank quando vogliono riallacciare i rapporti con le ex-fidanzate, il giovane è un maestro di seduzione e sa come comportarsi con le donne. Tank ricorre sempre alla stessa tattica, avvicina la ragazza in questione, le dà un appuntamento per la sera e fa di tutto per essere sgradevole, tanto da indurla a tornare con il ragazzo che ha appena mollato. Prova a fare la stessa cosa con Alexis ma questa volta qualcosa non funziona. Alexis infatti scopre il suo gioco e nello stesso tempo Tank si sente attratto come non mai dalla ex del suo amico. Poiché ci tiene all'amicizia con Dustin, Tank decide di agire di conseguenza. L'occasione arriva il giorno della nozze di Raquel (Diora Baird), la sorella minore di Alexis, durante il ricevimento Tank si comporta talmente male che Alexis decide di non vederlo mai più. Dopo qualche tempo Alexis entra in un locale e incontra per caso Tank, che è in compagnia di una ragazza, Alexis non si lascia sfuggire l'occasione, si avvicina alla coppia e comincia a raccontare alla ragazza di cosa è capace il suo amico. Le parole di Alexis sono una vera umiliazione per Tank, che viene additato come l'unico responsabile del matrimonio saltato di Raquel. Inoltre Alexis afferma di essere incinta di lui. La discussione va avanti e i clienti del locali non possono fare a meno di ascoltare gli insulti che i due si lanciano a vicenda. A sorpresa però Alexis e Tank si abbracciano e si baciano. Dustin non pensa più alla sua ex-ragazza da quando ha conosciuto Ami (Lizzy Caplan) una ragazza con un carattere molto simile al suo.

