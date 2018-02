LILLY SCHONAUER: IMPRESA D'AMORE/ Su Rai 1 il film con Elizabeth Lanz (oggi, 25 febbraio 2018)

Lilly Shonauer: Impresa d'amore, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Elizabeth Lanz, Veronika Polly e Coco Huemer, alla regia Heidi Kranz. Il dettaglio.

Lilly Shonauer: Impresa d'amore, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 17,05. "Impresa d’amore" è il titolo di un film per la TV che è stata realizzata in Austria nel 2007 per la regia di Heidi Kranze, è una pellicola tedesca di genere sentimentale che è stata tratta dai racconti della serie "Lilly Shonauer". Il cast è formato dalle attrici austriache Elizabeth Lanz, Veronika Polly e Coco Huemer, insieme ai colleghi tedeschi Daniela Ziegler, Hendrik Duryn e Thomas Fritsch. Il titolo originale del film è "Liebe gut eigenfädelt" che in lingua italiana è stato tradotto "Impresa d'amore". La regista Heidi Kranz ha diretto anche altri film del filone commedia-sentimentale tra cui "Inga Lindström - Gli orsi di Mariafred" con Thomas Scharff, Johanna-Christine Gehlen e Romana Pollak. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LILLY SCHONAUER: IMPRESA D'AMORE, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

E' la storia di Beatrice (Elisabeth Lanz), una giovane donna in carriera che, dopo la morte del padre, deve mandare avanti l'azienda di famiglia che opera nel campo tessile. L'attività non è più redditizia come una volta e la madre della ragazza sta pensando seriamente di vendere l'azienda. Beatrice non ha intenzione di cedere la fabbrica, la sua idea è quella di rinnovarla per renderla più competitiva. Decide quindi di lavorare ad una nuova collezione, interamente realizzata con tessuti pregiati, con la speranza che questo basterà a rilanciare l'azienda ed evitare il fallimento. La collezione sarà presentata al Salone di Parigi e Beatrice è sicura che la nuova linea di stoffe piacerà molto. L'entusiasmo della ragazza però non basta a convincere la madre che apertamente dichiara di non appoggiare il progetto della figlia. Beatrice però, è decisa ad andare avanti, crede nella sua idea innovativa e si dedica completamente al lavoro, tralasciando del tutto la sua vita sociale e sentimentale. Per realizzare i soldi necessari per andare a Parigi ad esporre le sue creazioni, Beatrice mette in vendita la barca del padre. Viene contattata da Thomas, un imprenditore giovane e affascinante, molto interessato all'acquisto dell'imbarcazione. Il possibile acquirente sembra essere proprio l'uomo giusto per Beatrice, insieme formano una bella coppia e tra i due potrebbe nascere un vero amore. Purtroppo c'è un problema: il giovane imprenditore lavora per l'azienda maggiormente interessata a comprare l'azienda di famiglia di Beatrice. Complice di tutto questo è la madre della ragazza, che ha personalmente contattato il giovane proponendo la vendita della fabbrica. A questo punto, quella che poteva diventare una storia d'amore, tanto stupenda quanto inaspettata, svanisce. Beatrice è convinta che Thomas si sia approfittato della sua buona fede e che si sia comportato in maniera scorretta, quindi, delusa e amareggiata, non vuole più avere a che fare con Thomas e pone fine ad ogni rapporto, sia sentimentale che professionale. Tra i due era nata una vera passione che, qualche giorno prima, li aveva portati a trascorrere la notte insieme, una notte d'amore che Beatrice non può dimenticare. Come spesso accade, è il destino a decidere e non è da escludere un colpo di scena che risolverà ogni situazione e farà riavvicinare i due giovani.

