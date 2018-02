Le Iene Show/ Anticipazioni e servizi 25 febbraio: l’arresto di Don Michele Barone

Le Iene show tornano in onda oggi, domenica 25 febbraio: tra i servizi della serata l'arresto di don Michele Barone e l'intervista ad Erica Patti i cui figli sono stati uccisi dal padre.

25 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Le Iene Show - Nadia Toffa

Oggi, domenica 25 febbraio, in prima serata su Italia 1, tornano le inchieste de Le Iene show. Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani conducono un nuovo appuntamento con il programma più irriverente della televisione italiana. Nuove inchieste, nuovi servizi e nuove interviste ai personaggi più discussi del momento. Uno dei servizi più importanti della serata è quello sull’arresto di Don Michele Barone. Dopo l’inchiesta di Gaetano Pecoraro su presunti esorcismi e maltrattamenti ai danni di una minorenne, il religioso è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti. Il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Don Michele Barone mentre i genitori della minorenne e un agente di polizia che avrebbe tentato di convincere la sorella della ragazzina a ritirare la denuncia contro il sacerdote sono finiti ai domiciliari. Nell’appuntamento odierno de Le Iene, Gaetano Pecoraro torna ad occuparsi della vicenda svelando nuovi dettagli e nuove testimonianze sull’accaduto.

GLI ALTRI SERVIZI DEL 25 FEBBRAIO

Grande attesa per il nuovo servizio realizzato da Nadia Toffa. La Iena torna ad occuparsi de temi scottanti e intervista Erica Patti, madre dei bambini uccisi il 16 luglio 2013, a Ono San Pietro (Brescia), dal padre Pasquale Iacovone che, dopo aver soffocato nel sonno i piccoli, diede fuoco all’abitazione e che è stato condannato all’ergastolo. Ai microfoni di Nadia Toffa, la mamma delle giovani vittime racconta il dolore per la perdita dei figli ma anche anni di violenze e minacce nonostante abbia fatto numerose denunce. Matteo Viviani, invece, ad una settimana dalla elezioni, si occupa di fake news spiegando come nasce una bufala. Infine, l’atmosfera si alleggerisce con Stefano Corti e Alessandro Onnis che si occupano della disputa tra Josè Mourinho, allenatore del Manchester United e Antonio Conte, tecnico del Chelsea.

© Riproduzione Riservata.