Lorenzo Crespi / Ospite a Domenica Live? I messaggi criptici: “Il mio cane non lo lascio solo nemmeno morto!”

Lorenzo Crespi ospite a Domenica Live? L'attore siciliano lancia messaggi criptici che non ci fanno capire se sarà in studio da Barbara d'Urso oppure no. Ecco le ultime.

25 febbraio 2018 Valentina Gambino

Lorenzo Crespi a Domenica Live?

Lorenzo Crespi sarà ospite di Domenica Live da Barbara d'Urso? L'attore ha condiviso su Instagram il logo del programma condividendo un lungo pensiero che parla anche del suo adorato cane: "Perdonate tutti la mia assenza in queste settimane da #domenicalive, ma io il mio cane non lo lascio solo neanche morto... lo so che stiamo perdendo soldi, lavoro, ma aspetto il trasferimento a Milano Per mettermi a disposizione totalmente di Mediaset.... Qualcuno ha deciso di mettere una lapide sul mio nome nella fiction, Ma non gli permetterò mai di cancellarlo, sono un uomo senza vizi, non distruggo la mia vita, starò in uno studio televisivo seduto in una poltrona per anni senza far nulla piuttosto, vi amo, non lo dimenticate mai...". Queste le parole dell'attore siciliano e non si comprende bene se sarà ospite della ruspante conduttrice napoletana oppure no. Una cosa è certa: oggi il suo adorato cagnolino Lory compie 5 anni. E per questo motivo, anche un primo piano del suo cucciolone con la scritta: “Buona domenica a tutti, sono Lory… oggi compio 5 anni... 5 anni che sopporto papà e che gli sto accanto… senza di me sarebbe smarrito… si sono anche un po' modesto”.

Lorenzo Crespi a Domenica Live? Il messaggio criptico

I messaggi social di Lorenzo Crespi sono un poco criptici: ci sarà oppure no a Domenica Live? L’attore ha condiviso delle fotografie del suo amatissimo cane e proprio per questo motivo, nelle scorse settimane non è potuto andare in studio da Barbara d’Urso perché la persona che si occupa di Lory (così si chiama il suo adorato cucciolotto), non poteva raggiungerlo colpita da influenza. Ed infatti, lo scorso 9 febbraio, sempre tramite Instagram, il tenebroso attore scriveva: “Chi mi fa la gentilezza di tenermi il cane quando vado a Milano purtroppo è a letto con la febbre alta e non può farlo… mi ha avvisato adesso… Domani mattina avevo il treno… non so proprio come fare… con dispiacere purtroppo non sarò in studio domenica a #DomenicaLive. Mi dispiace… scusatemi”. Il siciliano quindi ha ribadito che per amore del suo cane, rinuncia alle ospitate televisive, questo è un gesto lodevole che solo chi ama profondamente gli animali potrà comprendere appieno.

© Riproduzione Riservata.