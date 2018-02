MATRIX REVOLUTION/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves (oggi, 25 febbraio 2018)

Matrix Revolutions, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Keanu Reeves e Laurence Fishburne, alla regia i fratelli Wachowski. Il dettaglio della trama.

25 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film fantascientifico nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST KEANU REEVES

Matrix Revolution, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 15.00. Una pellicola di genere fantascientifica che è stata diretta nel 2003 dai fratelli Wachowski, i due, hanno curato anche la sceneggiatura di tutti i capitoli della serie. Matrix Revolutions, rappresenta in realtà, il proseguo della storia narrata in Matrix Reloaded. Il cast di attori principali è praticamente identico a quello del film precedente, cone Keanu Reeves che torna a vestire i panni dell'eletto Neo e Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss che tornano ad interpretare rispettivamente Morfeo e Trinity. Come accaduto anche negli altri film della saga, le musiche sono state curate da Don Davis, musicista e compositore americano che ha composto le colonne sonore di pellicole come Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche, Jurassick Park III e Valentine - Appuntamento con la morte. A differenza di quanto accade nei primi due capitoli il personaggio dell'Oracolo viene interpretato da Mary Alice, attrice americana apparsa in film come Malcom X, Cercasi superstar, Un mondo perfetto e La costa del sole. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MATRIX REVOLUTIONS, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Zion è ormai sotto attacco. Le macchine stanno per avere la meglio e sono in procinto di penetrare in città con l'ausilio di misteriore entità note come seppie. Nel frattempo Neo si ritrova in un luogo sospeso, situato al di fuori di Matrix e gestito da una figura indefinita e nota come il Merovingio. Cerca con tutte le forze di fuggire da quel luogo ostile e tornare dai suoi amici ma viene fermato bruscamente dal guardiano del posto. Nel frattempo Morfeo e Trinity cercano Neo e con l'aiuto dell'Oracolo riescono a rintracciarlo. Dopo aver minacciato il Merovingio, finalmente liberano l'eletto che torna a parlare con l'Oracolo, scoprendo che l'agente Smith è il realtà il suo alter ego cattivo e che la loro contemporanea presenza in Matrix serve come bilanciamento tra bene e male. Infine Neo viene avvertito che il futuro di Matrix e del mondo reale è solo nelle sue mani.

