MATTEO PORRU/ Il più giovane scrittore che ha sfidato Dan Brown e Stephen King (S’è fatta notte)

Tra gli ospiti della puntata di “S’è fatta notte” in onda oggi c’è anche Matteo Porru, una vera e propria giovane celebrità tra gli scrittori italiani

25 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Matteo Porru

Tra gli ospiti della puntata di “S’è fatta notte” in onda oggi c’è anche Matteo Porru, una vera e propria giovane celebrità. Nonostante i suoi 17 anni, infatti, ha già all’attivo diversi racconti e raccolte di poesie. Le sue pubblicazioni hanno valicato i confini nazionali, dato che recentemente ha partecipato alla Fiera del libro di Francoforte, diventando il più giovane scrittore a prendervi parte. In un’intervista a globalist.it ha raccontato che lì ha avuto “la possibilità di vedere quanto è bello scrivere e presentare le tue opere al mondo. Ho fatto sold-out anche lì. E al solo pensiero che nel padiglione accanto a me ci fossero due scrittori ‘sconosciuti’ come Dan Brown e Stephen King mi fa venire ancora la pelle d’oca”. In patria Matteo era già stato capace di vendere tutte le copie del suo libro al Salone internazionale di Torino.

MATTEO PORRU, I LIBRI INDISPENSABILI

Sempre nella stessa intervista, Porru ha spiegato che i libri che considera indispensabili per la sua libreria sono “Tre volte all’alba” di Alessandro Baricco, “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie, “ma anche Manzoni (lo si studia a forza a scuola e spesso la gente non ci ritorna e non scopre la bellezza che nascondono i personaggi), il Faust, Luciana Littizzetto, ‘Uno, nessuno e centomila’ e ‘Il fu Mattia Pascal’ di Pirandello, passando per Shakespeare e Il Defonso Falcones”. Ha poi raccontato che non sono mancati nel suo passato episodi di bullismo e che non è certamente facile il suo rapporto con i coetanei. “I disagi dell’essere ‘speciale’ sono parecchi: fidanzate te le scordi, interagisci con i grandi e i coetanei li lasci andare. Ma una volta una persona mi ha detto che avrei dovuto scrivere di loro, un giorno. E che per conoscerli così bene da scriverci sopra, dovevo avvicinarmi. Sto cercando di fare proprio così”.

GLI ESORDI

Matteo Porru è nato a Roma nel 2001, ma vive e studia a Cagliari. Come si legge sul suo sito, si è dedicato “fin dalla più giovane età alla narrativa e alla poesia, ha scritto le raccolte di poesie Il Miraggio e Ad occhi chiusi (2014), i racconti lunghi The Mission (prima edizione), Sentirai la mia mancanza, La storia di Lilly, Cento metri dal paradiso (2015), Vieni via con me, Domani, Il vaso di Pandora (2016), Lo scrigno di ghiaccio e Buriana (2017) e i racconti Stimaxan, Novantatré euro e Ostriche (2016), tutti pubblicati in formato digitale”. The Mission è stato poi pubblicato su carta ed è con questo formato che il giovane scrittore si è presentato alle fiere di Torino e Francoforte. Quest’anno dovrebbe uscire un suo nuovo libro, destinato con tutta probabilità a essere un successo.

