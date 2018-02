MICAELA, MANUELA E MARTA BOLDI/ Chi sono le tre figlie del comico italiano (Domenica Live)

Micaela, Manuela e Marta Boldi, le tre figlie del celebre comico italiano. Legatissime eppure diverse: non tutte hanno seguito le orme del padre. Il loro racconto a Domenica Live.

Marta (da sinistra), Manuela (centro) e Micaela Boldi (a destra)

Primogenita dell'attore Massimo Boldi, Micaela Boldi non ha voluto seguire le orme paterne ed entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il suo nome figura tuttavia in uno dei film del comico italiano, Un Natale al Sud, che la vede nel ruolo di coordinatrice di stampa, ma ha scelto in qualche modo i riflettori mediatici come parte integrante della propria vita. E' infatti la compagna storica con Stefano Sigoroni, il pianista e compositore italiano, ed i due sono davvero innamoratissimi. A dimostrarlo la nascita del figlio Federico, oggi 15enne e primo nipote dell'attore. Non sono rare le occasioni mondane e pubbliche che li vede insieme, mentre oggi, 25 febbraio 2018, vedremo Micaela Boldi da sola ed al fianco delle due sorelle Manuela e Marta nella puntata di Domenica Live. La prima delle figlie di Massimo, nata nel 1974, a distanza di un anno dal matrimonio fra il padre e la madre Maria Teresa Selo, ha un forte legame con il papà comico, che definisce brontolone ed orso. Un buono mascherato da predatore, come lo ha descritto in un'intervista a Vanity Fair, molto legato alla famiglia e di una lealtà disarmante.

MANUELA BOLDI, LO SCOTTO DA PAGARE PER AVERE UN PAPA' FAMOSO

Manuela Boldi nasce nel 1981 dall'unione fra Massimo Boldi e la moglie Maria Teresa Selo, conosciuta in famiglia come Marisa. E' la prima fra le tre sorelle Boldi ad aver deciso di seguire le orme paterne: il pubblico italiano la ricorda per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi edizione 2010. Una presenza che all'epoca ha fatto discutere a lungo i giornali di gossip per via della sua presunta raccomandazione. Quell'anno infatti alla guida del reality show c'era Simona Ventura, fortemente voluta da Boldi per il suo cinepanettone La fidanzata di papà ed era inevitabile che agli occhi di molti l'ingresso di Manuela come Naufraga implicasse uno scambio di favori fra i due volti noti dello spettacolo. La secondogenita di Massimo Boldi del resto ha sempre saputo che essere figlia di una celebrità le avrebbe comportato diversi problemi, un rischio maggiore se si considera la decisione dell'artista di entrare nel mondo dello spettacolo. In un'intervista a TvBlog non aveva infatti nascosto di essersi risentita di fronte a certe accuse, poi cancellate proprio dalla sua stessa partecipazione all'Isola. Manuela è inoltre la seconda ad aver dato all'attore una nipotina, Vittoria Marisa, nata due anni fa, ed ha una forte passione per la cucina. A dimostrarlo il blog che cura da diversi anni ed in cui ha raccolto i segreti di quello che è ad oggi il suo lavoro: fotografare i piatti e organizzare cene per amici e parenti.

MARTA BOLDI E' LA LETTERATA E MUSICISTA DI FAMIGLIA

Ultima arrivata in famiglia, ma non per importanza, Marta Boldi ha trovato la propria strada nella scrittura e nella traduzione, riuscendo ad affiancare il padre Massimo Boldi nella realizzazione del suo libro Le Mie Tre Vite, edizione Piemme. La figlia è infatti co-autrice della prima biografia dell'attore, ma non è l'unico lavoro che le ha permesso di attirare l'attenzione del pubblico. Attrice e scrittrice, Marta Boldi è infatti anche musicista ed il suo album d'esordio risale a due anni fa, dal titolo Martiny. Un disco che l'ha vista in collaborazione con Diego De Petrillo e Mario Bronzino, con dei testi realizzati da quest'ultimo e dalla stessa artista. Va ricordato che quando aveva appena quattro anni, Marta Boldi è stata interpretata da Cristiana Capotondi all'interno del film Vacanze di Natale '95, protagonista di una scena di fantasia che la vedeva rincorrere il sogno di una vita di incontrare l'attore Luke Perry. Fantasia anche per quanto riguarda l'età assegnata alla figlia di Boldi nella finzione, dato che all'epoca Marta aveva in realtà appena cinque anni.

