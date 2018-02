MUDIMBI/ Video: "Sono cresciuto con Thriller ma mi manca il sound africano" (Quelli che il calcio)

Video, Mudimbi a Quelli che il calcio traccerà un bilancio di quello che è il suo primo periodo di cantante famoso, dopo l'exploit al Festival di Sanremo.

25 febbraio 2018 Francesco Agostini

Mudimbi (Facebook)

Si è messo in luce al Festival di Sanremo con il brano 'Il mago' e al giorno d'oggi Mudimbi è davvero una realtà della musica italiana. Il rapper nato a San Benedetto del Tronto sta scalando le classifiche in maniera vertiginosa e sta diventando un punto di riferimento certamente inaspettato nel mondo dei rapper taliani. Eppure lesue radici non affondano fin da subito in questo genere musicale, ma si estandono al pop classico. Ha raccontato Mudimbi a La Stampa: "Mi ricordo che ascoltavo tantisimo 'Thriller' di Michael Jackson, per me fu una vera e propria rivelazione. Lo ballavo e lo cantavo in continuazione. Dopo di lui ha fatto irruzione un grandissimo come Eminem, con il brano 'The real Slim shady'. Fu una ventata d'energia. Devo dire comunque che alla fine fu un rapper italiano a farmi capire che anche io avrei poturo farcela e fu Fabri Fibra. Fabri è un altro grande talento della nostra musica, lo stimo tantissimo per tutto quello che ha fatto." A trentadue anni, Mudimbi è finalmente arrivato al grande successo, ma non si deve montare la testa: è solo all'inizio.

MUDIMBI, 'SARO' PRESTO IN TOUR'

Come si vede chiaramente dal colore della sua pelle, Mudimbi ha chiare origini africane. Congolesi, per la precisione, anche se la musica africana non è entrata per nulla nel suo mondo. "Di questo mi dipiaccio molto. - ha detto Mudimbi -Purtroppo però essendo cresciuto con mia madre in Italia non ho risentito affatto di questa influenza bellissima. Un giorno, comunque, vorrò assolutamente colmare questa lacuna e andare direttamente sul posto per imparare." Il mondo, per Mudimbi, sta cambiando, e il successo ha appena iniziato a farsi sentire nella sua vita. Proprio in questi giorni si sta componendo, infatti, il calendario del suo prossimo tour: "Il mio tour inizierà il 28 aprile da Milano e sono sicuro che sarà un'esperienza unica da vivere. Il mio non sarà un concerto di rap classico, no.

Voglio interloquire con il pubblico, parlare con loro, dare vita a tante gags nel corso del concerto. Anche tutta la scenografia sarà estremamente curata, deve essere tutto perfetto per questa grande occasione." Mudimbi comincia, dunque: si dimostrerà veramente un mago del rap oppure no?

