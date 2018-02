Max Biaggi ha già scaricato Michelle Carpente?/ "Non c’è bisogno di aggiungere altro alla mia vita!"

Max Biaggi ha già scaricato Michelle Carpente? Il post su Instagram del campione di moto non lascia spazio ad altri dubbi: la sua priorità resta la famiglia.

25 febbraio 2018 Emanuela Longo

Max Biaggi (Foto Instagram)

Nei giorni scorsi il gossip era tornato ad interessarsi della vita privata di Max Biaggi, il campione di moto che nei mesi scorsi ha deciso di scrivere la parola fine alla sua relazione d'amore con Bianca Atzei, cantante ed attuale naufraga dell'Isola dei Famosi. Una rottura che per certi versi la stessa Atzei continua ancora oggi a non comprendere, pur essendosene fatta poco alla volta una ragione. Lui, intanto, non ha mai voluto dare una spiegazione ufficiale alla fine della storia con la Atzei ma per lui voltare pagina era sembrato molto più semplice. I beninformati avevano addirittura parlato di un riavvicinamento alla sua ex, Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto due bambini, poi però smentito, fino all'ingresso nella sua vita di un'altra donna, Michelle Carpente, un centrifugato di bellezza che sembrava ricordare molto le due ex di Biaggi. La stessa, in una intervista al settimanale "Diva e Donna" si era affrettata a commentare: “Non penso di essere bella come loro!”. E qualcuno aveva azzardato addirittura a definirla la sua nuova fidanzata. Ora però, via social arriva una frase dello stesso centauro, a commento dell'ultimo suo scatto, la quale lascerebbe intendere come quella conoscenza in corso con la bella Michelle faccia già parte del passato.

MAX BIAGGI E MICHELLE CARPENTE, IL POST SOCIAL NON LASCIA DUBBI

"È un bel ragazzo, una persona stupenda… simpaticissimo!", aveva usato certamente parole importanti, Michelle Carpente, nel parlare di Max Biaggi. Classe 1988, romana di origine e con il sogno di sfondare nel cinema dopo alcune partecipazioni in pellicole importanti come "Scusa ma ti chiamo amore", la Carpente nella medesima intervista a "Diva e Donna" aveva anche commentato quel suo nascente rapporto con Max, pur restando con i piedi per terra: "Tra noi ci sono stima e affetto", aveva detto. Poi aveva però chiarito come il loro fosse solo un rapporto di amicizia: "Ci tengo a dirlo, perché ‘fiamma’ e ‘amore’ sono parole importanti". Forse Michelle aveva fatto bene ad andare cauta in quanto dalle ultime parole scritte di Biaggi sembrerebbe che quel rapporto non sia andato oltre le aspettative. "Non c’è bisogno di aggiungere altro alla mia vita!", ha scritto oggi via Instagram il centauro, postando una foto che lo immortala sulla neve insieme ai suoi due figli, la cui somiglianza tra lui e il bimbo è impressionante. "Happy man...", ha quindi aggiunto al post. Parole che sembrano essere una sorta di "frecciatina" al gossip dopo le ultime dichiarazioni della 29enne che in tanti avevano già ribattezzato come la sua ultima fiamma. Che il buon Biaggi abbia già deciso di "scaricarla"?

