Michela Moioli/ Video, la medaglia d'oro a PyeongChang e l'uomo condiviso con la Goggia... (Che tempo che fa)

Michela Moioli, medaglia d'oro di snowboard cross alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, ospite a Che tempo che fa oggi domenica 25 febbraio 2018

Michela Moioli, snowboarder italiana classe 1995, tra le ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai Uno oggi domenica 25 febbraio 2018. Atleta giovanissima di Alzano Lombardo, Michela Moioli è tra le protagoniste di casa Italia nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: medaglia d’oro nella disciplina dello snowboard cross. Una gara stratosferica per Michela dopo la beffa di Sochi, l’Olimpiade del 2014 vissuta all’età di diciassette anni: durante la gara ha subito una caduta che le ha provocato la rottura del legamento crociato. Ma l’azzurra si è rialzata ed ha lottato, trascinando l’Italia sul gradino più alto del podio in una delle discipline più spumeggianti dell’intera rassegna sportiva. Grande la gioia della lombarda: “Un sogno che mi ripaga di tutto”, che ha seguito l'altra grande impresa di Arianna Fontana: "Ieri avevo visto la gara degli uomini e avevo avuto paura: ieri sera ho pianto, poi sotto la doccia mi sono fatta un discorso automotivante, sono stata a cena con la mia famiglia e ho dormito serena. E oggi è stato tutto perfetto".

MICHELA MOIOLI, IL RICONOSCIMENTO DI REGIONE LOMBARDIA

Il trionfo alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 con la medaglia d'oro nello snowboard cross ha conferito altri importanti riconoscimenti in Italia a Michela Moioli. La regione Lombardia ha voluto premiare l'atleta nostrana: "Sono orgoglioso che oggi sia qui perché rappresenta un mondo sportivo italiano nazionale, ma anche lombardo, che è veramente molto forte“ le parole dell’assessore regionale allo sport e politiche per i giovani Antonio Rossi. Continua l'ex atleta italiano, che elogia le qualità e lo spirito della giovanissima ventiduenne: “E’ un grandissimo esempio per tutti i giovani. A 22 anni è già alla seconda Olimpiade, a Sochi 2014 già meritava una medaglia ma poi si infortunò. Quest’anno si è presa la rivincita e con determinazione e costanza è riuscita a raggiungere l’obiettivo olimpico".

L'AMICIZIA CON SOFIA GOGGIA E L'UOMO CONDIVISO...

Nonostante le due discipline diverse, l’una sci e l’altra snowboard, Sofia Goggia e Michela Moioli sono due grandi amiche: bergamasche, giovani e, da pochi giorni, entrambe medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali. Chi le conosce bene è Matteo Artina, preparatore atletico delle due atlete italiane che, come riporta Business Insider, ha commentato così i trionfi delle due ragazze: “Al culmine della mia sbruffoneria, potrei pensare di aver contribuito, in minima parte, alla buona riuscita della prestazione che ha permesso loro di aggiudicarsi il titolo. Ma la verità è che le gare le vincono gli atleti”.

Le gare vissute con trepidazione, i contatti continui prima del via, fino al successo. Ma le due cambieranno dopo la gioia in Corea del Sud: "“Assolutamente no. Sono entrambe persone molto umili, che amano quello che fanno e che si mettono sempre in gioco. Se mi permetti il gioco di parole, a loro non preme la fama, ma la fame. La fame di risultati”.

