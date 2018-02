NADIA TOFFA E IL TUMORE/ La fan la umilia: "Tra i comuni mortali il cancro non è figo" (Le Iene)

Video, Nadia Toffa è stata umiliata dal post di Facebook di una sua fan, tale Catia Brozzi, che le rispondeva alle sue recenti dichiarazioni sui malati di cancro.

25 febbraio 2018 Francesco Agostini



Bufera sulla presentatrice Nadia Toffa, che oggi è di nuovo in video a Le Iene. La iena più famosa d'Italia, recentemente ha parlato a cuore aperto della sua personalissima salute fisica che nell'ultimo periodo di certo non è stata propriamente al massimo. Tutti ricorderanno il terribile malore che l'aveva coinvolta qualche mese fa, improvvisamente e senza nessun preavviso. La maggior parte delle persone, amici intimi di Nadia Toffa, personaggi del mondo dello spettacolo o anche solo semplici telespettatori avevano davvero temuto il peggio per lei. E invece, inaspettatamente, il cascheto biondo delle Iene ha recuperato e in tempi brevi è riuscita a rimettersi in sesto per poter lavorare. Come sempre, come se non fosse successo nulla. E invece no, di cose ne erano successe, eccome. La presentatrice, infatti, ha raccontato con grande sorpresa di tutti di aver avuto un cancro e di esseresi segretamente curata. Un cancro piuttosto serio, certo, ma non così grave visto che a vederla dal di fuori tutto sembra svolgersi esattamente come qualche tempo fa, con la solita energia.

LE DICHIARAZIONI

Nadia Toffa, colpita dal cancro, ha rilasciato delle dichiarazioni diciamo sui generis, riportate da Il Fatto Quotidiano: "In questi due mesi che sono seguiti al malore mi sono curata da un cancro, ho fatto la radioterapia e la chemioterapia. I medici mi hanno tolto il 100% di quel cancro e ho dovuto fare anche una terapia preventiva perché poteva rimanere anche una singola cellula di quel tumore. Non bisogna vergognarsi di avere o di avere avuto un tumore, no. Nessuno dovrebbe farlo, per nessuna ragione al mondo. Chi combatte contro un cancro non deve vergognarsi di nulla, io sono fiera di avere la mia parrucca. Chi combatte contro un tumore è un figo pazzesco." Nadia Toffa forse voleva essere d'impatto con queste dichiarazioni, voleva trasmettere un messaggio positivo a chi lotta o ha lottato contro un tumore come lei ma, purtroppo, tutto ciò è stato un boomerang. Le sue parole sono state aspramente criticate (non scandalizziamoci, il mondo è in mano agli haters) e le si sono davvero rivoltate contro. Nello specifico una sua ammiratrice, Catia Brozzi, le ha risposto con un post che è diventato virale.

IL POST

Come dicevamo, il post di Catia Brozzi è stato ed è ancora in queste ore un fenomeno di internet da tenere in seria considerazione. Più di 100.000 persone hanno scelto di condividere le parole di questa donna, che raccontano in maniera chiara ed estremamente reale le disgrazie di chi non è un personaggio famoso, un vip, e deve comunque lottare ogni giorno con una brutta malattia di questo tipo. Catia Brozzi si è lasciata andare a un post, lungo, sentito: "Beata te, carissima Nadia Toffa, che in appena due mesi sei tornata al lavoro dopo chemioterapia e radioterapia, con noi comuni mortali le cose non funzionano così. Nel nostro mondo i pazienti aspettano due mesi solo per avere una diagnosi e molto spesso neanche quella, visti i tempi biblici delle prenotazioni oncologiche. Tantissime persone muoiono ancora prima di sapere che tumore hanno nel loro corpo." La Brozzi, poi, nel suo post di Facebook ha spiegato in maniera esauriente chi sono davvero i 'fighi pazzeschi' di cui parla la Toffa: "Sono le persone che ogni giorno assistono le persone malate di tumore, sono quelli che piangono di nascosto. Sono quelli che si aggrappano al 50% di notizie positive."

