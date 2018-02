NOEMI/ Il nuovo album La luna e i luoghi comuni con Cattelan (Che tempo che fa)

Dopo aver portato sul palco del Festival di Sanremo 2018 “Non smettere mai di cercarmi” Noemi ha pubblicato un nuovo album e oggi sarà ospite a Che tempo che fa

Noemi

NOEMI, CANTA I LUOGHI COMUNI CON CATTELAN

Dopo aver portato sul palco del Festival di Sanremo 2018 “Non smettere mai di cercarmi” Noemi pochi giorni fa ha presentato il suo nuovo album dal titolo “La luna”. E la cantante romana questa sera sarà ospite di Che tempo che fa, probabilmente per parlare del nuovo album e farci ascoltare magari un nuovo singolo. Di certo sarà difficile rivederla ancora in un’esibizione come quella offerta in settimana a “E poi c’è Cattelan”. Noemi è stata infatti protagonista di un siparietto con il conduttore, il quale ha detto di aver preparato un brano perfetto per Sanremo, basato sui luoghi comuni e ha così duettato con Noemi, con strofe infarcite di frasi fatte come quelle per cui a Napoli c’è sempre il sole e non piove mai, a Milano si mangia il vero pesce fresco, l’ananas brucia i grassi, i neri hanno il ritmo nel sangue e i gay sono sensibili. Intanto la canzone “Vuoto a perdere” di Noemi è stata d’ispirazione per un coro dei tifosi del Napoli e la cantante su Twitter ha scritto che la squadra deve tornare campione (riprendendo il titolo del coro “Napoli torna campione”).

LA PASSIONE PER IL CINEMA E LA TV

Veronica Scoppelliti, vero nome di Noemi, è nata a Roma nel 1982. Raggiunge la notorietà partecipando alla seconda edizione di X Factor nel 2009 e l’anno dopo sale sul palco di Sanremo cantando “Per tutta la vita”. Al Festival torna anche nel 2012 con “Sono solo parole”, nel 2014 con “Bagnati dal sole”, nel 2016 con “La borsa di una donna” e nel 2018 con “Non smettere mai di cercarmi”. Oltre che la musica, Noemi ha coltivato anche una passione per il cinema e la tv. Infatti si è iscritta al Dams all’Università Roma Tre laureandosi con il massimo dei voti. In seguito ha anche conseguito, con un 110 e lode, una laurea magistrale in regia televisiva e cinematografica. Durante gli studi ha scritto alcuni cortometraggi e si è occupata anche del canale televisivo Nessuno Tv. Nel 2016 ha poi interpretato se stessa nella miniserie televisiva “Baciato dal sole”, che aveva come protagonista Guglielmo Scilla.

