Nadia Rinaldi e il canna-gate, Isola dei Famosi/ Video, è lei nel nuovo audio di Striscia la Notizia?

25 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Nadia Rinaldi e il canna-gate, Isola dei Famosi

Striscia la Notizia porta a Domenica Live un nuovo clamoroso audio sull'Isola dei Famosi 2018, che peraltro confermerebbe la tesi di Eva Henger sul canna-gate, e Nadia Rinaldi diventa protagonista di un caso. Barbara d'Urso non ha rivelato l'identità della persona registrata nell'audio, ma non sono passate inosservate alcune espressioni facciali dell'attrice, oltre che qualche sua dichiarazione. Nadia Rinaldi è, infatti, apparsa un po' spaventata. «Ammazza oh che lungo...», ha detto mentre la conduttrice era presa nell'ascolto dell'audio. Così come è cambiata l'espressione di Barbara d'Urso, apparsa davvero sorpresa dalla portata della testimonianza raccolta da Valerio Staffelli e Max Laudadio, così è apparsa evidente la preoccupazione sul volto di Nadia Rinaldi. Un timore che i telespettatori hanno colto subito, infatti sui social sono partiti i primi appelli: «Fate fare la macchina della verità a nadia rinaldi #domenicalive».

NADIA RINALDI NEL NUOVO AUDIO DI STRISCIA LA NOTIZIA?

Nadia Rinaldi rischia di finire nel fuoco incrociato tra Eva Henger e Francesco Monte per il caso “canna-gate” all'Isola dei Famosi 2018. «Io ti giuro che non ho visto niente, te lo giuro sui miei figli non avevo neanche gli occhiali, me li hanno tolti. Se tu hai visto tutto questo in albergo, dovevi dirlo subito», così nei giorni scorsi l'attrice si è rivolta all'ex pornodiva. Insomma, Nadia Rinaldi sostiene di non aver visto Francesco Monte fumare canne, né ritiene di essere in grado di stabilire se nelle cartine preparate dall'ex tronista di Uomini e Donne ci fosse marijuana o tabacco. «Io non stavo dietro il c... di Monte a vedere cosa faceva, lui fumava le sue sigarette, in casa e fuori, come tutti quelli che hanno fumato, faceva le sigarette con cartine e tabacco. Io non ho la confidenza con Monte per chiedergli cosa metteva nelle sue sigarette». Questa tesi però non convince e l'ultimo audio di Striscia la Notizia potrebbe coinvolgere la stessa Nadia Rinaldi nel caso. Clicca qui per il video del momento in cui lo ha ascoltato Barbara d'Urso.

