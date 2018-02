Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti: Luigi Di Maio e Matteo Salvini (25 febbraio)

Non è l'arena, anticipazioni e ospiti 25 febbraio: a pochi giorni dalle elezioni del 4 marzo, Massimo Giletti intervista Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

25 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Non è l'arena - Massimo Giletti

Ad una settimana esatta dall’importante appuntamento con le elezioni politiche del 4 marzo, oggi, domenica 25 febbraio, alle 20.40 su La7, torna in onda Non è l’arena. Al timone del programma di attualità della rete di Urbano Cairo c’è Massimo Giletti, pronto a raccontare al pubblico le ultime novità prima della tornata elettorale. Protagonisti delle due interviste faccia a faccia saranno il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il leader della Lega Nord, Matteo Salvini che si è alleato con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni in un’unica coalizione per il centro-destra. Il Movimento 5 Stelle e il centro-destra, secondo gli ultimi sondaggi, sono le due coalizioni maggiori che si giocano la vittoria alle elezioni. Massimo Giletti, nel corso delle due interviste, cercherà di capire cosa farebbero i leader politici qualora nessuna delle forze candidate dovesse raggiungere la maggioranza. Sempre rimanendo in tema di elezioni si confronteranno Roberto Speranza (LeU), Andrea Romano (PD), Daniela Santanché (FI) e Luisella Costamagna, firma de Il Fatto Quotidiano.

GLI ALTRI TEMI DEL 25 FEBBRAIO

Dopo l’importante fetta della puntata odierna di Non è l’arena dedicata alla politica, Massimo Giletti si occuperà anche della morte di David Rossi l’ex capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi, precipitato da una finestra della banca senese il 6 marzo 2013. Inizialmente, il decesso di David Rossi era stato archiviato come suicidio ma la famiglia non si è mai arresa puntando all’ipotesi dell’omicidio. Per affrontare il delicato argomento, in studio ci sarà Carolina Orlandi, figlia della vedova di David Rossi e autrice del romanzo Se tu potessi vedermi ora, un’opera in memoria del padre. Si tornerà, poi, a parlare di pensioni con Francesco Boccia (PD) e Anna Maria Bernini (Lega). Il tema verrà affrontato con le testimonianza di Mauro Guidi panettiere di Ferrara e Paola Nava baby pensionata.

© Riproduzione Riservata.