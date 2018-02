Oroscopo, Classifica settimanale/ Paolo Fox, 26 febbraio-4 marzo: Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci al top

OROSCOPO DI PAOLO FOX A DIPIÙTV: I SEGNI CHE SALGONO E QUELLI CHE SCENDONO

L'Oroscopo di Paolo Fox su Dipiù TV anticipa una nuova settimana fortunata per i segni di Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci, a cui sono state assegnate cinque palline di fortuna. I single del Crancro in particolare sembrano più concentrati sul Lavoro che sull'Amore, anche se si potranno vivere delle avventure. Merito della Luna che promette incontri speciali questa domenica ed un po' di emotività. Le coppie che invece hanno vissuto momenti di crisi in gennaio, possono recuperare. Favorite le trattative sentimentali giovedì e venerdì. Fortuna sul Lavoro, attenzione alla fatica. Interessante il Cielo in Amore per lo Scorpione: meglio lasciare da parte la pigrizia e darsi da fare. Incontri piacevoli in arrivo. Le coppie sono favorite, grazie ad una rinnovata energia e passionalità. Il consiglio dell'astrologo è di darsi da fare anche sul Lavoro, dove le occasioni vanno cercate. Favoriti anche i single del Capricorno, che dovranno fare attenzione ai litigi inutili. Le coppie più fortunate possono fare un passo importante, anche se le recenti tensioni continuano a farsi sentire. Il Lavoro ha indaffarato parecchio: c'è aria di cambiamenti in arrivo. Alcune situazioni però vanno chiarite. Bene i single dei Pesci, che grazie a Venere hanno un vantaggio in più. I nati del segno devono però imparare a fidarsi di più degli altri, mentre le coppie potranno trovare con facilità un punto d'incontro. Anche per chi vive delle crisi. Accordi e novità in arrivo sul Lavoro: meglio non farseli sfuggire.

MOMENTO POSITIVO PER ARIETE, TORO, SAGITTARIO E LEONE

Paolo Fox ha regalato il suo Oroscopo 2018 di questa settimana a tutti gli appassionati dei segni, grazie alla rubrica che cura sul settimanale DipiùTV. L'astrologo prevede un Cielo positivo per Ariete, Toro e Bilancia, a cui ha assegnato tre palline di fortuna. I single dell'Ariete in particolare possono contare di nuovo su una maggiore serenità nei rapporti. I cuori solitari potrebbero incontrare persone nuove, mentre chi ha iniziato da poco una relazione potrà ritrovare emozioni importanti. Gennaio è stato difficile per le coppie, che a febbraio hanno ritrovato gli antichi accordi. Le difficoltà più importanti sono ormai alle spalle, ma meglio abbandonare il passato. Il Lavoro richiede grinta, per un 2018 che regalerà delle vittorie solo negli ultimi mesi. Alcune questioni in sospeso andranno risolte. I nati del Toro sono più fortunati in Amore, specie i single che possono fare degli incontri interessanti. In coppia il consiglio di Fox è di parlare, ma chi ha già avuto problemi con i nati del Leone dovrà fare attenzione a non rimanere risucchiato da questioni passate. Alcuni rapporti lavorativi vanno rivisti, per un Toro che vivrà dei cambiamenti importanti grazie ad Urano e che non potrà riposare. Almeno fino a maggio. I nati della Bilancia dovranno fare attenzione alle emozioni di troppo, che potrebbero compromettere alcune relazioni. Chi ha legami con Sagittario e Leone potrebbe avviare delle collaborazioni importanti. Spese in arrivo invece per le coppie e contrasti legati a problemi di denaro: le stelle garantiscono comunque un recupero. I nati del segno che hanno iniziato da poco un progetto potranno ricevere buone notizie, ma attenzione alle spese eccessive.

CHE SETTIMANA SARÀ PER ACQUARIO, SAGITTARIO, GEMELLI?

Stelle e previsioni: gli ingredienti segreti dell'Oroscopo 2018 di Paolo Fox, che anche questa settimana ci regala i suoi consigli grazie al settimanale DipiùTV. L'astrologo prevede fortuna a metà per Leone Sagittario e Acquario, tre segni a cui ha assegnato tre palline vincenti. I single del Leone dovranno infatti mettere da parte il passato, soprattutto chi ha chiuso di recente uja relazione d'amore. Coraggio e determinazione potranno aiutare chi si sta guardando in giro. Il consiglio di Fox per le coppie è di parlare per poter superare recenti crisi. Nei prossimi mesi andrà tutto meglio, mentre il Lavoro ha già dato i suoi frutti positivi. Chi crede di poter ottenere di più può richiedere che le proprie qualità vengano riconosciute. In difficoltà invece il Sagittario, che vivrà un periodo di verifica anche in Amore. I single potrebbero manifestare nervosismo in più, un umore che si potrà recuperare facilmente. Le coppie che hanno già avuto una crisi potrebbero ritornare a discutere: meglio adottare la strategia della comprensione. Sul Lavoro le tensioni non mancano, anche per via di alcuni ritardi importanti. La ribellione sarà all'ordine del giorno, ma attenzione a non dire qualche parola di troppo. Il Sagittario ha voglia di arrivare al traguardo, ma bisogna prima essere sicuri dei passi da compiere. Incontri in arrivo per i single e novità intense, mentre alcuni dei nati del segno che sono in coppia potrebbero dover scegliere fra due persone. Anche il Lavoro richiede scelte, soprattutto entro il mese di maggio. L'economia è all'osso e questo potrebbe creare qualche preoccupazione. Due palline della fortuna infine a Gemelli e Vergine, i più svantaggiati di questa settimana. I cuori solitari del Gemelli potrebbero dover superare delusioni e tristezze. Il passato potrebbe compromettere l'umore e anche le coppie sono rallentate da una mancanza di fondi per i progetti a due. Il blocco è presente anche nel lavoro, con la promessa di una ripartenza già da inizio marzo. Vantaggi in arrivo per chi lavora invece nel commercio. I single della Vergine hanno ancora dalla loro parte le stelle, ma le tensioni sono molte. Alcuni noteranno che la persona scelta non è quella giusta e vorranno farsi da parte. In coppia si potrebbero verificare degli attriti e spingere qualcuno a parlare troppo, ma si potrà recuperare già nel fine settimana. Il Lavoro richiede attenzione per i nuovi progetti, a cui va data una priorità in base all'importanza.

