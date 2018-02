PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 25 febbraio 2018: Sagittario perplesso, Scorpione al top

Oroscopo di oggi, domenica 25 febbraio 2018, previsioni segno per segno di Paolo Fox. Sagittario dubbioso e perplesso, Scorpione al massimo in questo momento. Che giornata sarà?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 25 FEBBRAIO 2018

Andiamo ora a vedere l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele in ogni minimo particolare, andando ad analizzarlo segno per segno. Partiamo dalla Vergine e dallo Scorpione. Vergine: nelle ultime 48 ore ci sono state delle perplessità. Questo è un segno di testa che fa strategie per risolvere problemi. Spesso si dice che il segno è freddo in amore, cosa non vera, perché razionalizza i sentimenti. Se non sta bene con una persona glielo va a dire chiaramente. Quando non c'è modo di aggiustare le cose chiude e questo può sembrare freddo. Il segno è razionalista e pensa che per il bene di tutti sia meglio cambiare strada. Pazienza fino ai primi giorni di marzo. Scorpione: è una domenica interessante questa per chi vuole vincere e chi vuole fare una scelta. Liberarsi di un peso possibile, allontanarsi dalle emozioni difficili necessario. Mercurio, Venere, Sole, Giove e Saturno tutti favorevoli e pronti ad aiutare.

SAGITTARIO PERPLESSO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il segno del Leone è forte, ma non deve vivere le tensioni in una maniera eccessiva. Si rischia di finire in un vortice che può creare non poche preoccupazioni. Perplesso è il Sagittario e potrebbe vivere altri weekend importanti anche nelle prossime settimane. Non bisogna prendersi dei rischi in questo periodo, perchè dal dieci marzo in poi possono arrivare delle risposte interessanti. Bisogna solo pazientare e rimanere tranquilli. Il Toro è dubbioso e rischia di complicarsi la vita da solo, attenzione a prendere delle scelte condizionati dalla fretta e dalla voglia di arrivare. Marzo e aprile possono portare a delle grandi risposte, ma al momento le cose non vanno né bene né male. E' un momento complesso e difficile da gestire, ma se si rimane tranquilli possono arrivare dei momenti di grande soddisfazione.

NUOVA FASE PER LO SCORPIONE, TOP E FLOP

Incominciamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, domenica 25 febbraio 2018, dai segni top e flop per quanto riguarda quello che ha raccontato Paolo Fox a LatteMiele. Inizia una nuova fase della vita promettente al massimo per il segno dello Scorpione che vede positivi nel segno Mercurio, Venere, Sole, Giove e Saturno. Marzo risveglia la buona volontà dei nati sotto il segno dell'Ariete e quella di chi deve dare loro una risposta. L'aria sta cambiando per il Toro e questo porta delle tensioni al segno che non vuole cambiare, ma ora è davvero necessario. I Pesci sono dinamici, attivi e propositivi, cosa che non sempre accade a questo segno. E' una giornata nella quale sarà importante anche cercare di non finire in fuorigioco da soli. E' un momento importante che può riservare delle sorprese. Il Sagittario non è tranquillo soprattutto se vive due storie d'amore parallele, questo potrebbe creare dei problemi non facili da superare.

