Quinta colonna/ Video, anticipazioni 25 febbraio: Paolo Del Debbio anticipa l’appuntamento settimanale

Quinta colonna torna in onda oggi, domenica 25 febbraio: in vista delle elezioni del 4 marzo, Paolo Del Debbio anticipa l'appuntamento settimanale per sciogliere i dubbi degli elettori.

25 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Quinta colonna

Quinta colonna, il programma di approfondimento politico di Rete 4, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, torna in onda oggi, domenica 25 febbraio, anticipando l’appuntamento settimanale. Paolo Del Debbio corre in aiuto agli italiani che, a pochi giorni dall’importante appuntamento elettorale, sono ancora in confusione su quale forza politica votare. “Siamo in un momento politico molto importante, ci saranno le elezioni il 4 marzo quindi vi aspetto anche domenica, sempre su Rete 4, sempre in prima serata, per provare a capirci qualcosa”, annuncia nel promo Paolo Del Debbio. Chi saranno gli ospiti, dunque, dell’appuntamento straordinario di Quarto Grado? Nella scorsa puntata, Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e Matteo Salvini, leader della Lega Nord, hanno presentato i rispettivi programmi rispondendo alle domande di Del Debbio, degli ospiti in studio, ma anche delle persone comuni. I leader politici che saranno presenti questa sera, tuttavia, non sono ancora stati svelati. Ci saranno ancora i rappresentanti delle maggiori coalizioni candidate?

QUINTA COLONNA 25 FEBBRAIO: LE INFO STREAMING

Quinta colonna può essere seguito in diretta, a partire dalle 21.15, su Rete 4. Il programma di approfondimento politico e sociale condotto da Paolo Del Debbio, però, può essere seguito anche in streaming sul portale di Mediaset.it dove è sufficiente registrarsi, anche attraverso il profilo Facebook, per seguire in tempo reale la diretta. Il programma può essere seguito anche in mobilità scaricando l’applicazione Mediaset. La replica, invece, sarà disponibile su Video Mediaset a partire dal giorno successivo.

Nel corso della diretta, poi, il programma può essere seguito anche sui social: su Facebook andando direttamente sulla pagina ufficiale di Quinta colonna e su Twitter, inviando i vostri cinguettii al profilo di Quinta Colonna e utilizzando l’hashtag #quintacolonna con cui è possibile commentare tutto ciò che accade in puntata.

© Riproduzione Riservata.