SCONNESSI/ Il film che lascia un compito allo spettatore

Ambientato in un bellissimo chalet di montagna, il nuovo film di Christian Marazziti offre diversi spunti di riflessione agli spettatori. Ce ne parla LUCA BRAMBILLA

25 febbraio 2018 Luca Brambilla

Una scena del film

È stato quasi interamente girato in un bellissimo chalet di montagna il secondo film di Christian Marazziti, intitolato Sconnessi. Nella villa circondata dalla neve si trova a passare un weekend la famiglia allargata di Ettore, che ha il volto di Fabrizio Bentivoglio. L'attore interpreta efficacemente un noto scrittore, arci-nemico di tutto ciò che è digitale. Com'era facile prevedere dal titolo, questa eccentrica famiglia si trova appunto sconnessa dall'amato Wi-Fi, e i suoi membri saranno costretti a interagire tra di loro. Ecco quindi che il filma intreccia i dissidi tra i figli di primo letto di Ettore: Claudio, interpretato da Eugenio Franceschini, il quale per vivere gioca a poker online, e Giulio, con il volto di Lorenzo Zurzolo. I due giovani disprezzano il padre per aver lasciato la madre, e si vendicano indirizzando feroci frecciatine verso la bella Margherita, la quale aspetta una figlia da Ettore. Margherita viene ben tratteggiata ed è proprio attorno a lei, interpretata da Carolina Crescentini, che il regista costruisce molte delle scene del film.

Oltre alla parte cupa legata agli psicodrammi dei ragazzi con il padre, Marazziti inserisce i due fratelli di Margherita, a cui affida il difficile compito di gestire i momenti ironici e rilassanti. Il primo fratello è il meccanico Achille, interpretato da Ricky Memphis, il quale con battute ciniche e continue figuracce, in contrasto con la cultura di Ettore, regala sincere risate al pubblico. Il secondo fratello è il prorompente Stefano Fresi, che interpreta un bipolare Palmiro.

La trama è ingarbugliata e spesso non dosata bene per quanto riguarda gli spazi da dedicare ai singoli attori. In particolare mi riferisco ai giovani del film come Giulio e Stella, interpretata dalla convincente Benedetta Porcaroli. I due infatti corrono il rischio di essere un po' stereotipati: lei come quella che sente solo Fedez, lui come un fissato di app e senza una vera vita sociale.

L'elemento che salva il film però, oltre alle battute politicamente scorrette di Ricky Memphis, è il fatto che il regista non abbia la pretesa di giudicare o fare prediche indirette. Marazziti si limita a mostrare una realtà familiare tanto complessa quanto incasinata e interessante. Non si mostra quindi moralista nel giudicare il rapporto tra il colto e ormai anzianotto Ettore, con la più giovane e proveniente da una famiglia di "pesciaroli" Margherita; allo stesso tempo la sua macchina da presa non tratta con disprezzo Palmiro e nemmeno i due giovani innamorati. Si potrebbe dire che tratteggia diversi aspetti interessanti, sconnessi a volte tra loro, ma in ogni caso meritevoli di attenzione.

Forse l'aspetto più debole del film, quello del suo frazionamento in tematiche e spunti di riflessione, nasconde anche la sua forza: quello di affidare allo spettatore il compito di ri-connettere i pezzi della (sua) vita. Non voglio però correre il rischio di cadere io nella trappola del giudizio pesante, e preferisco lasciare questa mia riflessione abbozzata, anzi sconnessa.

