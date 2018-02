SPIDER-MAN 2/ Su Tv8 il film con Tobey Maguire e Alfred Molina (oggi, 25 febbraio 2018)

Spider-Man 2, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Tobey Maguire, Alfred Molina e Kirsten Dunst, alla regia Sam Raimi. La trama del film nel dettaglio.

25 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film action in prima serata su Tv8

ALLA REGIA SAM RAIMI

Spider-Man 2, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 21.15. Si tratta di una delle tantissime pellicole cinematografiche dirette dal regista americano Sam Raimi, noto soprattutto per aver curato la regia di film horror cult come La Casa. Il regista, ha inoltre diretto e prodotto importanti serie televisive come Xena-Principessa guerriera e Ash Vs Evid Dead. Spider Man 2 è il seguito di Spider Man, sempre diretto da Sam Raimi. Nel cast del film troviamo gli interpreti Maguire, Alfred Molina, Kirsten Dunst, James Franco, Rosemary Harris e J. K. Simmons. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SPIDER-MAN 2, LA TRAMA DEL FILM ACTION

La trama di Spider Man 2 è totalmente tratta da uno dei fumetti della Marve Comics dedicata all'uomo ragno. In quest'episodio, così come accadrà nel film, per varie vicissitudini personali Peter Parker decide per un momento di spogliarsi dei panni di Spider Man per tentare di tornare a condurre un'esistenza apparentemente normale. La fine della relazione con Mary Jane sta mettendo a dura prova Peter Parker, sempre più consapevole che la sua doppia vita gli impedisce di condurre un'esistenza serena e tranquilla come vorrebbe. Ha inoltre messo in stand by la sua amicizia con l'amico di sempre Harry Osborn. Quest'ultimo, infatti, crede che spider Man abbia ucciso suo padre Norman. Nel frattempo un delicato esperimento scientifico guidato dalla Oscorp, l'azienda gestita da Harry, finisce del peggiore dei modi. Dopo un terribile incidente il dottor Otto Octavius si trasforma in un mostruoso mutante dotato di tentacoli meccanici. Nello stesso periodo Mary Jane è in procinto di sposarsi con John Jameson, un giovane di buona famiglia. Intanto Peter assume una netta e quasi irrevocabile decisione che consiste nel dire addio alla sua vita da super eroe e getta via il suo costume da uomo ragno. Tornerà sui suoi passi per fermare il dottor Octavius?

