STASH & THE KOLORS/ Il ricordo di Ludovica Visentin, ecco chi è (Che tempo che fa)

I fan di Stash e The Kolors avranno l’occasione di vedere questa sera la band napoletana ospite di Che tempo che fa. Fiordispino ha voluto ricordare Ludovica Visentin

25 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Stash e i The Kolors

STASH NEL RICORDO DI LUDOVICA VISENTIN

I fan di Stash e The Kolors avranno l’occasione di vedere questa sera la band napoletana ospite di Che tempo che fa. Dopo il Festival di Sanremo i tre ragazzi hanno avuto diversi impegni, ma non hanno voluto rinunciare a un’esibizione speciale. Come racconta Il Gazzettino, infatti, Stash ha cantato “Frida (mai mai mai)” insieme ai ragazzi ricoverati nel centro oncologico di Aviano. Un’esibizione dedicata a Ludovica Visentin, ragazza di Volpago del Montello che è morta di cancro a 16 anni dopo aver lungamente lottato. La sua tenacia e la sua forza sono stati di esempio per tanti. Anche per Stash, che su Instagram, poco dopo la visita al centro, ha scritto: “Grazie alla piccola Ludo un paio di anni fa ho conosciuto una gioia interiore che non sapevo di avere. È una sensazione inspiegabile... che provo quando riesco a regalare anche un solo minuto di sorrisi a una persona che ogni giorno lotta come questi ragazzi”.

LA CARRIERA DEI THE KOLORS

Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniela Mona compongono i The Kolors, band formatasi a Napoli nel 2010. Si fanno conoscere a Milano suonando a “Le scimmie” noto locale sui Navigli. Nel 2014 raggiungono la notorietà a livello nazionale partecipando ad Amici, risultando vincitori l’anno seguente. Il loro singolo “Everytime” diventa un tormentone dell’estate. Hanno pubblicato sempre canzoni in lingua inglese, fino al Festival di Sanremo di quest’anno. Al loro attivo hanno tre album “I Want”, “Out” e “You”. A Sanremo, per la serata dei duetti, hanno avuto con loro sul palco Enrico Nigiotti e Tullio De Piscopo, il quale ha compiuto ieri 72 anni. Mara Maionchi, che è stata giudice di Nigiotti a X Factor, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto che i The Kolors, insieme a Lo Stato Sociale, sono stati i suoi favoriti. Ma ha anche detto di aver amato il pezzo di Ornella Vanoni, Pacifico e Bungaro.

© Riproduzione Riservata.