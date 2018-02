Sridevi è morta / Bollywood perde la più celebre attrice: aveva 54 anni, stroncata da un arresto cardiaco

Sridevi è morta, la più famosa attrice di Bollywood si è spenta a Dubai per un arresto cardiaco, aveva 54 anni e tra i più celebri film ricordiamo: Mr India, Chandni e ChaalBaaz.

25 febbraio 2018 Valentina Gambino

Sridevi è morta

Bollywood saluta l’attrice indiana Sridevi, morta ieri, sabato 24 febbraio a Dubai, dopo un arresto cardiaco. Aveva a 54 anni. Durante gli anni ottanta e novanta, la Sridevi (il suo vero nome era Shree Amma Yanger Ayappan) era diventata la più celebre attrice di Bollywood, il nome con cui ci riferisce proprio alla “Hollywood dell’India”. Associated Press ha scritto di lei che: “ha rivoluzionato il concetto di celebrità in India”, BBC invece dice: “è stata una delle pochissime attrici in grado di far ottenere grandi successi ai film in cui recitava, anche senza la presenza di noti attori maschili”. Narendra Modi, il primo ministro indiano, ha scritto su tweet su Twitter, affermando che Sridevi è stata una vera esperta dell’industria cinematografica indiana e che nella sua carriera ha avuto ruoli “diversi e memorabili”.

La carriera di Sridevi

La carriera di Sridevi era costellata di moltissime soddisfazioni e successi, ecco perché, in ben 50 anni di carriera (nonostante l’età), ha recitato in oltre 150 film, un vero record. Tra i più celebri? Citiamo: Mr India, Chandni, ChaalBaaz e Sadma. Il suo primo film da protagonista è stato girato nel 1978 mentre l’anno precedente, nel 1997, dopo il film del Judaai, ha sposato il produttore Boney Kapoor interrompendo la sua carriera al cinema per svariati anni; è tornata poi nel 2012 per English Vinglish. Il Guardian ha scritto che, oltre che per il loro grande successo di pubblico, i suoi film verranno ricordati anche perché riportavano spesso personaggi con protagoniste sfaccettate e “piene di vita”, differenti dalla maggior parte delle donne dei film di Bollywood. Sridevi era anche stimata per la sua capacità nel ballo e per i suoi tempi fortemente comici. Il suo ultimo film è stato Mom, del 2017 e la trama ci racconta di una madre che cerca di vendicare lo stupro di sua figlia.

© Riproduzione Riservata.