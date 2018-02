Stefano Laudoni nuovo tronista/ Uomini e Donne, le reazioni di Francesca Brambilla e Valentina Vignali

25 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Stefano Laudoni ad Uomini e Donne

Stefano Laudoni, giocatore di basket (attualmente milita nell'Urania Milano), potrebbe essere il prossimo tronista di Uomini e Donne dopo la scelta di Nicolò Brigante. La segnalazione è arrivata alle ragazze di Isa & Chia: "Volevo informarvi del fatto che a fine marzo è probabile che Stefano Laudoni approderà a ‘Uomini e Donne‘. Il procuratore della sua squadra sta cercando un nuovo giocatore perché ha detto che Stefano presto andrà in trasmissione, credo come tronista ma questo non l’hanno specificato". Il 28enne, forse, avrebbe manifestato, quindi, l'intenzione di lasciare il mondo dello sport per farsi abbagliare dalle dorate luci del mondo dello spettacolo. La fine della sua storia con Valentina Vignali, nei mesi scorsi, avvenuta praticamente sui social, a causa di una sua presunta scappatella, ha appassionato migliaia di fan. Dopo delle brevi frequentazioni con Francesca Brambilla e poi, con Jennifer Casula, lo sportivo è tornato single, forse, con l'intenzione di mettersi nuovamente in gioco e cercare il vero amore nello studio del programma di Maria De Filippi. Riuscirà in questa ennesima ardua impresa?

DAL BASKET AL TRONO DI MARIA DE FILIPPI

Stefano Laudoni pronto per la poltrona rossa di Uomini e Donne? La stampa locale ne è certa e i titoli sulla nuova avventura televisiva del giocatore di pallacanestro si sprecano. Anche i tifosi, nelle scorse ore, gli hanno dedicato una serie di cartelloni, sotto forma di sfottò, per nulla convinti della sua partecipazione al programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Il più divertente, apparso su Instagram, porta per titolo 'Maria, Io esco' ed è accompagnato da una simpatica didascalia: "Stefano Laudoni lascerà a fine stagione l’Urania Milano per andare a fare il tronista dalla De Filippi a “Uomini e Donne”. Ieri è stato espulso durante Milano-Pavia e i tifosi di Pavia hanno esposto questo striscione". Anche Francesca Brambilla, ex fiamma di Laudoni, nonché bona sorte di Avanti un altro, ha dedicato allo sportivo uno spazio nelle sue Stories: "Coro pavese: Solo il tronista, puoi fare solo il tronista... date una medaglia d'oro ai ragazzi di questo coro" oppure "Pagliaccio in cerca di soldi e notarietà. Fa schifo" o ancora "Tanto con tutte le bestemmie che dice... dato che ogni parola ha una bestemmia che prosegue lo cacciano via al volo". Anche l'ex fidanzata Valentina Vignali, ai fan, sui social, ha rivelato che esistono chat, foto, audio, video in cui l'ex compagno lo implorava a tornare assieme fino a tre giorni fa". E che sia solamente interessato al successo e non alla ricerca del vero amore.

