ULTIMO/ Vincitore nuove promesse: il suo desiderio di ritornare a Sanremo tra i Big (Domenica In)

Il vincitore della categoria Nuove proposte, Ultimo sarà ospite nella puntata settimanale di Domenica In. Il suo desiderio di presentarsi in gara fra i Big al Festival del prossimo anno.

25 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Ultimo a Domenica In

Ultimo, il vincitore della categoria Nuove proposte è ospite a Domenica In dove avrà modo di raccontare le sue impressioni dopo questa inaspettata vittoria nonché i suoi sogni e le ambizioni future. In questi giorni, Ultimo è stato ospite a Radio Italia Live dove insieme alle altre giovani proposte di Sanremo 2018 canterà dal vivo la canzone proposta all’ultimo Festival. Nella stessa ospitata, Ultimo si è anche raccontato alla redazione di Radio Italia in una bellissima video intervista in cui ha rivelato il desiderio di presentarsi in gara fra i Big al Festival del prossimo anno: “Dipende se l'anno prossimo mi sentirò all'altezza. Dipende dal percorso che farò quest'anno e da dove arriverò a dicembre: se ci sarà il giusto livello per propormi e il giusto riconoscimento da parte del pubblico, sarò il primo a dire di sì”. Ha anche svelato qual è stato il primo messaggio che ha ricevuto dopo la vittoria: “La mia ragazza mi ha detto 'te l'avevo detto', ma così sono capaci tutti! E non è stata l'unica, non sono arrivati messaggi inaspettati. Mi ha dato un po' fastidio l'atteggiamento delle persone che davano la cosa per scontata. Mi sarebbe piaciuto avere un riconoscimento della fatica e del lavoro che c'è stato dietro e che è durato tanto tempo”.

ULTIMO, NUOVE DATE PER L’INSTORE TOUR

Ha quindi raccontato che di certo non si aspettava di trionfare al festival di Sanremo, ma di come però in cuor suo ci ha sempre creduto: “Se me lo fossi aspettato sarei stato presuntuoso, però ci credevo molto perché oggi, se fai musica, devi essere convintissimo di quello che porti e del modo in cui lo porti. C'ho creduto dal primo giorno, che però è diverso da aspettarselo, e c'era anche il carico in più di non voler deludere le aspettative”. Ha poi spiegato com’è cambiata la sua vittoria dopo il trionfo sul palco dell’Ariston: “Per ora è cambiata solo per gli impegni, che sono tantissimi. Bisogna avere molta testa e restare ancorato alle piccole cose di sempre, come gli amici, la ragazza e la famiglia, e pensare che quando fai una cosa prima o poi potrai rifarla”. Infatti Ultimo è attualmente impegnato con l’Instore Tour, un tour di firma copie in giro per l’Italia, per la promozione del suo nuovo album Peter Pan. Dato il successo riscontrato, Ultimo ha aggiunto alle date già annunciate tre nuovi event, il 23 marzo incontrerà i fan al Centro Commerciale Maremà di Grosseto, il 24 marzo al Centro Commerciale I Petali di Reggio Emilia e il 25 marzo al Centro Commerciale La Cittadella di Casale Monferrato (AL).

© Riproduzione Riservata.