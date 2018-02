Uomini e Donne/ Anticipazioni, Tina Cipollari nuova tronista: la reazione di Gemma Galgani (Trono Over)

25 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Tina Cipollari

Non ci sono più dubbi: Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la separazione da Chicco Nalli e quindi tornata single, la bionda opinionista ha chiesto esplicitamente di far arrivare in studio per lei dei pretendenti, occasione che Maria De Filippi non si è lasciata sfuggire, creando quasi un format nel format. Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico sono infatti arrivati in studio i primi pretendenti ma ciò che stupisce, come svelano le anticipazioni trapelate dal web, è che per la Cipollari sono arrivati tanti ragazzi giovani. Una novità sicuramente allettante per il pubblico di Canale 5, ora curioso di scoprire come andrà questo trono e chi potrebbe essere il nuovo amore di Tina. Ma c'è chi si sta chiedendo quale sia stata la reazione di Gemma Galgani a questa novità.

GEMMA GALGANI TRONISTA COME TINA? LA RICHIESTA DEL PUBBLICO

Come svela il Vicolo delle News, prima di incontrare i suoi primi corteggiatori, tra Tina e Gemma c'è stato un nuovo scontro a distanza; sul web però non c'è alcun cenno della nota dama, se non un messaggio scritto su Facebook che sembra avere un sapore amaro: "Mi verrebbe da dire... il tempo passa, la vita è una ruota che gira, gira per tutti ed a ognuno di noi, arriva un momento che prima è toccato a quello che veniva prima di noi... non dimentichiamoci di ciò che abbiamo vissuto, comprendiamo o almeno non giudichiamo chi abbiamo davanti... in questo modo prima rispetteremo noi stessi e poi tutto il resto...!" E c'è chi spera che Maria De Filippi possa affiancare alla Cipollari in questo nuovissimo trono proprio Gemma, che potrebbe così finalmente trovare il suo uomo ideale e dimenticare Giorgio. Una possibilità che, per ora, rimane utopia.

