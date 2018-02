Vittorio Brumotti e troupe di Striscia aggrediti a Palermo/ Minacce di morte, sassate e colpi di pistola

Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia e la sua troupe aggrediti nel quartiere Zen di Palermo con uno sparo, lancio di sassi e di un blocco di cemento e minacce di morte

25 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Vittorio Brumotti e la sua troupe, ieri pomeriggio, a Palermo, sono stati aggrediti durante un’inchiesta sulla droga. L’inviato di Striscia la notizia si trovava nel quartiere Zen per documentare come avviene e da chi è gestito lo spaccio di stupefacenti, quando verso le 16.00, appena usciti dall’auto, lui e i suoi collaboratori sono stati insultati, minacciati di morte e aggrediti con lancio di sassi da un folto gruppo di abitanti del quartiere. La troupe di Striscia è rientrata nell’auto blindata per ripararsi dagli aggressori, quando all’improvviso il tetto dell’auto è stato sfondato da un pesante blocco di cemento lanciato da un piano alto di una casa e la portiera è stata perforata da un colpo di arma da fuoco, pare di calibro 12 (lo sta esaminando la Polizia). Brumotti e i suoi collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo solo grazie all’intervento della Polizia e dei Carabinieri e non hanno riportato ferite. Ecco il messaggio di Mr Bombazza su Instagram: "Un dolce saluto a tutti gli spacciatori! Venditori di morte! Avanti tutta nella nostra guerra con il #brumotti #droga". Il servizio completo andrà in onda prossimamente all'interno del tg satirico di Antonio Ricci condotto da Valentino Picone e Salvo Ficarra.

LE DINAMICHE DELL'AGGRESSIONE A PALERMO

Vittorio Brumotti aggredito a Palermo nel quartiere Zen, uno delle aree più a rischio a causa dello spaccio di droga. Repubblica.it ha spiegato, in maniera più dettagliata, le dinamiche che hanno coinvolto l'intera troupe del programma di Antonio Ricci. Si legge che "l'inviato di Striscia è stato aggredito subito dopo essere arrivato allo Zen2, davanti alla chiesa di San Filippo Neri, in via Costante Girardengo, dove stava cercando di ricostruire il giro dello spaccio. La troupe è stata prima accerchiata da una ventina di persone, poi è partita una fitta sassaiola, seguita da un grosso pezzo di cemento che è stato tirato sul tetto della macchina da una delle abitazioni. Infine il colpo, sparato secondo i primi accertamenti con un fucile a pallettoni". Le immagini riprese dalla troupe saranno valutate attentamente dai carabinieri della compagnia San Lorenzo e la polizia accorsi immediatamente sul luogo dell'aggressione. L'inviato del tg satirico e la sua squadra hanno continuato e concluso il servizio giornalistico allo Zen con la scorta dei militari dell'Arma. Prima di abbandonare definitivamente la città per raggiungere una nuova città e ripristinare la legalità in tempi brevissimi.

