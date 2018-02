ALESSIA, C'È POSTA PER TE / Non apre la busta alla madre Fabrizia: ecco cos'è accaduto dopo la puntata

Alessia ha rifiutato di aprire la busta alla madre nell'ultima puntata di C'è posta per te: ecco cos'è davvero accaduto tra madre e figlia dopo la registrazione.

26 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Alessia - C'è posta per te

Tra le storie raccontate nella puntata di C'è posta per te dello scorso sabato, ce n'è una che ha fatto particolarmente discutere il pubblico, causando critiche soprattutto nei confronti di una delle due persone protagoniste della vicenda. Alessia, infatti, ha rifiutato di aprire la busta alla madre Fabrizia, anche se dopo la registrazione ha accettato di parlare insieme a lei lontano dalle telecamere, un confronto che a quanto pare non ha dato i risultati sperati. Secondo quanto riporta il sito FanPage, che ha indagato sulla questione, Alessia non avrebbe riallacciato i rapporti con la madre a causa di qualcosa avvenuto diversi anni prima. Sembra infatti che la figlia l'abbia sorpresa mentre tradiva il marito e non sia più riuscita a perdonarla per un simile errore. Una tesi assolutamente non confermata dalle parti e che sarebbe stata negata da un'amica di Fabrizia, che ha scritto al sito sopracitato per chiarire la situazione.

Alessia e Fabrizia: ecco cos'è accaduto dopo C'è posta per te

Secondo quanto rivelato da un'amica di Fabrizia al sito FanPage, le insinuazioni mosse dopo la puntata di C'è posta per te sarebbero un grave errore. La donna infatti aveva dato tutta se stessa pur di dare una vita degna alla figlia Alessia, che non ha neppure accettato di aprire la busta: "Io so come sono andati i fatti e conosco bene la signora, che lavora fino alle 22 per andare avanti, si arrabatta con tutti lavori possibili, quindi nessuna bella vita, prima cosa. Seconda cosa, anche se non penso che Fabrizia abbia sbagliato, si apre una busta, si parla con una madre, si affrontano i problemi e le difficoltà, anche se non significava il ritorno di un rapporto. Personalmente sono molto rattristata che una donna come Fabrizia abbia cresciuto una “donna” così… ma è vero, è più facile fare la “madre”, non lavorare e pensare che tutto debba essere risolto da altri. Personalmente penso che l’unico sbaglio che ha fatto Fabrizia è quello di aver viziato troppo Alessia, e averla resa troppo comoda, in tutto". Parole al vetriolo che lasciano ancora in sospeso molti punti interrogativi...

