Amedeo Barbato contro Barbara D'Urso/ L'ex Uomini e donne: "Ha perso il contatto con la realtà"

Amedeo Barbato, ex Uomini e Donne, pubblica un lungo post su Facebook contro Barbara D'Urso e la scelta di ospitare Rosanna Magliulo, la signora della 'pelliccetta scambiata'

26 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Amedeo Barbato, ex protagonista di Uomini e Donne, ha scritto un lungo post su Facebook contro i contenitori pomeridiani di gossip, condotti da Barbara D’Urso, etichettandoli come il peggior esempio di televisione da seguire: "Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che Pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in Italia. Dove si radunano personaggi falliti dello spettacolo, emblemi del trash, presunti maghi, ciarlatani che parlano con i fantasmi e tutta una serie di personaggi mitologici e fantastici che nemmeno nelle cronache di Narnia". Il popolo dei social, subito, ha cercato di capire i motivi di queste affermazioni dell'assicuratore che si è seduto, qualche tempo fa, sull'ambita poltrona rossa del trono classico di Maria De Filippi che, per i critici, non rappresenta l'emblema della buona tv. In particolare, l'ex tronista campano che, da qualche tempo, sembra aver ritrovato la felicità accanto alla nuova fidanzata, ha attaccato duramente Rosanna Magliulo, la signora della ‘pellicetta scambiata’, diventata famosa, sul web, per un video virale, girato, a suo malgrado, in un centro commerciale della Campania. Da anonima casalinga a diva osannata dalla folla per alcun merito... la strada è breve!!!

IL POST CONTRO LA SIGNORA DELLA 'PELLICCETTA SCAMBIATA'

Amedeo Barbato di Uomini e Donne ha lungamente messo in discussione la fama di Rosanna Magliulo, la signora della 'pelliccetta scambiata', diventata famosa a causa di un video virale diffuso senza la sua autorizzazione. Nessun particolare talento ma l'unica volontà di conquistare un 'posto al sole' nel mondo dello spettacolo per far invidia alle amiche del paese: "Barbara D’Urso, la sanguisuga di notizie, ha visto bene di invitare e dare spazio a quella baronessa di Napoli, diventata famosa per un video dove smatta e sclera dentro a un negozio contro le commesse. Un video che, in un mondo ideale, dovrebbe far sprofondare la suddetta principessa nella vergogna più totale, da rimanere chiusi in casa 6 mesi sperando che la gente se ne scordi il più presto possibile. Ma chiaramente in Italia, un evento del genere può solo rendere famosa una persona, così famosa da organizzare un episodio di Pomeriggio 5 incentrato sulla vicenda". L'ex tronista del programma di Maria De Filippi, postando una foto della D'Urso con la sua ospite, rincara la dose nella più cristallina consapevolezza che la padrona di casa sfrutti questi 'casi umani' ad uso e consumo del dio Auditel: "La sconfitta dell’intelligenza. Guardate quanto è fiera la principessa di Napoli, e guardate lo sguardo vuoto e senza anima della D’Urso, come se gli ultimi neuroni avessero deciso di abbandonarla per emigrare altrove. Due persone che in un mondo normale dovrebbero essere entrambe sul lungo mare a pettinare le acciughe, qui invece hanno raggiunto la fama e il successo. La D’Urso ormai ha perso completamente il contatto con la realtà, caduta in una spirale di dipendenza compulsiva da selfie. La signora di Napoli invece fiera di se stessa, come se avesse fatto qualcosa di importante ai fini della razza umana, e non semplicemente per aver urlato dentro a un negozio come una bestia senza controllo. Solo guardare questa foto per più di 10 secondi può abbassare di parecchie tacche il quoziente intellettivo di chiunque. […] Ripeto, la sconfitta della razza umana in una singola foto".

