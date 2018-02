Amici 17/ Iniziati gli esami di ammissione per il serale, Irama di nuovo in sfida

Amici 17, daytime: da oggi, 26 febbraio 2018, ricomincia su Real Time, la striscia pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo l'ultimo speciale del sabato.

26 febbraio 2018 Fabio Morasca

Amici 17, Irama di nuovo in sfida (Sito Ufficiale)

Il daytime di Amici 17, il talent show di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione, ricomincerà oggi, lunedì 26 febbraio 2018, su Real Time, a partire dalle ore 13:40. Lo speciale del sabato andato in onda il 24 febbraio su Canale 5 è stata caratterizzato soprattutto dal fatto che è stato compiuto il primo passo in vista dell'imminente fase serale del programma. Gli esami di ammissione per il serale di Amici 17, infine, sono ufficialmente partiti ma, per ora, com'era prevedibile d'altronde, nessuno ha ancora conquistato l'accesso alla fase più ambita del talent show. Sempre per quanto riguarda l'ultimo speciale del sabato andato in onda, Irama ha affrontato la sua sfida contro lo sfidante Mess. Dopo tre canzoni a testa, il giudice esterno, il produttore discografico e manager Gabriele Parisi, ha deciso che Irama può continuare il proprio percorso nella scuola. Irama, però, è stato scelto per affrontare una nuova sfida anche al termine della nuova sfida a squadre, tra la squadra del Ferro e quella del Fuoco, terminata con la vittoria della squadra del Ferro.

PAOLA TURCI SCEGLIE IRAMA PER LA SFIDA

La sfida a squadre ha visto esibirsi Sephora contro Filippo: la ballerina si è esibita con i professionisti Simone ed Amilcar in un passo a tre di Alessandra Celentano mentre Filippo ha risposto con un'esibizione al fianco della professionista Virginia in un passo a due. Il punto è andato a Sephora, ballerina della squadra del Fuoco. Nella seconda prova, invece, abbiamo visto Biondo e Zic che hanno presentato i loro inediti: Biondo si è esibito con la canzone Quattro mura mentre Zic ha cantato il suo inedito intitolato Gugol. Zic, cantante della squadra del Ferro, ha vinto il confronto. Nella terza sfida, quella decisiva, i protagonisti sono stati Bryan e Daniele che si sono confrontati in una prova comparata di Veronica Peparini, insieme ai professionisti Marcello, Angelo e Giuseppe. Bryan, ballerino della squadra del Ferro, ha vinto la sfida e la prima sfida a squadre, di conseguenza, è stata vinta dalla squadra del Ferro. Come già anticipato, Paola Turci ha deciso di mettere in sfida nuovamente Irama.

I PRIMI ESAMI DI AMMISSIONE

Secondo Paola Turci, infatti, per Irama, è arrivato il momento di fare davvero sul serio. Queste sono state le parole della cantautrice, una degli insegnanto di canto di quest'edizione di Amici: "Non è una sfida contro il tuo sfidante ma è una sfida contro te stesso". Dalla classifica di gradimento, invece, dal quale erano stati precedentemente esclusi Onior, Vittorio ed Einar, Carmen è risultata la più votata dal pubblico. Nei primi esami di ammissione per il serale, Orion, Carmen e Zic si sono presentati davanti al corpo insegnanti senza, però, ottenere il lasciapassare per il serale. Nella seconda sfida a squadre, non andata in onda per intero, e che quindi vedremo nella prima puntata di questa settimana del daytime, si sono fino ad ora sfidati, Carmen della squadra del Ferro contro Nicole della squadra del Fuoco e successivamente Daniele della squadra del Fuoco contro Bryan della squadra del Ferro. I punti sono andati a Carmen e a Bryan. Nicole è stato molto criticata da Rudy Zerbi.

