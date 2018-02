Arisa, nuovo cambio look/ Via la parrucca, la cantante torna ai capelli rasati: "Troppi corteggiatori!"

Arisa scatena il web! Su Instagram mostra uno scatto nel quale la si vede tornata al suo vecchio look e senza parrucca. "Troppi corteggiatori" ironizza, ma il web è scontento...

I cambi di look di Arisa da sempre sono motivo di grande discussione per i suoi tantissimi fan. La cantante negli ultimi tempi ha deciso da dare un frastico cambiamento al suo look, mostrandosi con dei lunghissimi capelli castani. Un cambiamento che ha lasciato tutti senza parole, visto che Arisa ha sempre portato capelli molto corti e, proprio poco prima di questo nuovo look, rasati. Non una crescita miracolosa, ovviamente, ma una parrucca che la cantante ha deciso di indossare per giocare ancora una volta con la sua immagine, che assieme alla sua voce è il suo punto di forza. Ma, a distanza di poche settimane, Arisa cambia ancora una volta idea. La cantante leva la parrucca e su Instagram si mostra di nuovo con i capelli cortissimi, quasi rasati, e neri.

CAPELLI CORTI O LUNGHI? IL DILEMMA DI ARISA...

Arisa posta l'immagine in questione su Instagram, accompagnata dalla simpatica motivazione di questo cambio: "Troppa femminilità. Troppi corteggiatori, troppi likes... Non vorrei montarmi la testa. Diamoci un taglio. Buon sabato 'cari tutti', dire che vi voglio bene è poco". Pochi minuti e il web è in rivolta: "Sei sempre tu mai capelli lunghi ti donano!!! E che è peccato piacere?" scrive una fan; e ancora "Nooo, perchè hai abbandonato quel look che ti donava così tanto, stavi benissimo!". Il web non sembra quindi contento di questo ritorno alle origini e, chissà, forse proprio per questo che, nello scatto successivo, Arisa torna ad indossare la parrucca e scrive: "Ma ditemi.. cosa sarebbero i vostri sabati sera senza i dibattiti sulle mie acconciature? E i miei ??"

