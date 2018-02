BEAUTIFUL/ Benvenuti Watie! Katie e Wyatt sempre più vicini (Anticipazioni 26 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 26 febbraio: Katie e Wyatt si confrontano riguardo alcune interessanti proposte per la Forrester Creations e appaiono semprepiù vicini.

26 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Si apre oggi una nuova settimana di programmazione di Beautiful, come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. A piccoli passi, a causa delle trame lente per le troppe repliche e pubblicità, si arriverà oggi alla decisione definitiva da parte di Nicole. La scelta è stata lunga e difficile ma alla fine la moglie di Zende deciderà di mantenere la promessa fatta a Rick e Maya, firmando i documenti per l'adozione di Lizzie. Il padre Julius non sarà affatto d'accordo su questa scelta, ricordando alla figlia minore che è pur sempre lei la madre di Lizzie ma le sue parole questa volta non avranno nessun esito. Ne sarà invece felice Zende, che aveva cercato di convincere la moglie a non commettere un errore tanto grave. Sarà lui stesso a tirarla su di morale, dopo la firma delle corte, ricordandole che loro formeranno comunque una famiglia felice insieme. E se non potranno avere figli, li addotteranno come già hanno fatto i suoi genitori Kristen e Tony. La vicenda, che tiene banco da settimane, arriverà quindi a degna conclusione. Nicole ci metterà definitivamente una pietra sopra?

Beautiful: i progetti lavorativi di Katie e Wyatt

Già da qualche giorno, i fan di Beautiful hanno assistito ai piacevoli incontri di Katie e Wyatt alla Forrester Creations. La Logan ha preso il posto dell'ex figliastro nelle pubbliche relazioni della casa di moda ma lui ha deciso di aiutarla, dandole delle interessanti idee per questo nuovo ruolo (decisamente più adatto rispetto alla collaborazione con Quinn nella linea di gioielli). Questi buoni rapporti porteranno la coppia anche ad un incontro, sempre a carattere lavorativo, al 'Giardino': qui i Watie andranno a pranzo per discutere di una importante idea ovvero dare vita ad una sfilata di costumi della Forrester Creations a Montecarlo, in occasione del tradizionale summit della Spectra Fashions. Sarà un'idea innavativa e interessante, che dovrà essere riportata all'attenzione di Steffy, Ridge ed Eric. Daranno il loro benestare?

