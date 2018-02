Ballando con le stelle 2018/ Gli accoppiamenti vip - maestri annunciati da Milly Carlucci

Milly Carlucci annuncia finalmente gli accoppiamenti vip - maestri di Ballando con le stelle 2018: confermata la coppia Raimondo Todaro, Giovanni Ciacci tra conferme e new entry

26 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Ballando con le stelle 2018: accoppiamenti vip - maestri

Milly Carlucci, dopo aver ufficializzato il cast di Ballando con le stelle 2018, in partenza da sabato 10 marzo, in prima serata, su Rai1, ha rivelato, in anteprima, a Domenica In, gli accoppiamenti vip - maestri: Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Stefania Rocca e Marcello Nuzio, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Eleonora Giorgi e Samuel Peron, Amedeo Minghi e Samanta Togni, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, Cristina Ich e Luca Favilla, Gessica Notaro e Stefano Oradei, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, Akash Kuman e Veera Kinnunen, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Don Diamont e Hanna Karttunen. Confermati, dietro al bancone della giuria, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli. Carolyn Smith è ancora la presidentessa anche quest'anno. Immancabile il commento a bordo campo del direttore di Di Più, Sandro Mayer e della criminologa Roberta Bruzzone, a cui, ancora una volta, è stato affidato il delicato compito di tracciare un profilo psicologico dei concorrenti e del tipo di interazione instaurata con il proprio insegnante.

IL CAST STELLARE DI MILLY CARLUCCI

Milly Carlucci, in questi giorni, sta presentando, sui propri profili social, i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle 2018. Come il surfista Francisco Porcella che è riuscito a cavalcare un'onda alta 22 metri che corrisponde quasi ad un palazzo alto 8 piani: "Sei grande grande come ballerino?". Titubante la sua risposta al debutto: "Vediamo, mi devo allenare, ci penso un attimo. Ci divertiamo". La conduttrice si augura che sia la giusta premessa per ottenere un ottimo risultato sulla pista da ballo. Ed ancora, Akash Kuman, definito 'completamente matto', dalla padrona di casa. E' di Verona, ma di origini indiane e brasiliane con la voglia di ballare il bangra: "Se capita, mi piacerebbe". Ed, infine, Cristina Ich, prima esperienza in un programma italiano dopo i successi in Romania: "E' un impatto fortissimo per me. Sono veramente emozionata, spero di non dimenticare l'italiano e parlarlo bene". Qualche settimana fa, la Carlucci, a Detto Fatto, ha voluto accogliere la richiesta di Giovanni Ciacci a poter ballare con un altro uomo (in questo caso, Raimondo Todaro): "La sfida che tu ci hai lanciato, non è solo sul poter essere in forma e allenare, ma è anche same sex dance, ballare con un ballerino e non una ballerina. E' molto difficile. Ballando con le stelle si fà in 62 paesi del mondo, nessuno lo ha mai fatto, saremmo i primi, dovremmo aprire una strada. Siamo sempre entusiasti di ogni sfida o nuovo percorso che si debba compiere. C'è da pensarci bene. Ti tocca cominciare ad allenarti. Perché sei a Ballando con le stelle. E' finita la vacanza"

