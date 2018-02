COLOMBO - CONCERTO CON DELITTO/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 26 febbraio 2018)

Colombo - Concerto con delitto, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Peter Falk, John Cassavetes, James Olson, alla regia Nicholas Colasanto.

26 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PETER FALK

Colombo - Concerto con delitto, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 16,50. Una pellicola di genere gialla e poliziesca con il titolo originale Columbo: Etude in Black. Si tratta di un film prodotto nel 1972 dalla casa cinematografica Universal Television la cui regia è stata affidata a Nicholas Colasanto, Peter Falk e John Cassavetes con soggetto e sceneggiatura che sono stati sviluppati da Steven Bochco, Richard Levinson e William Link. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Dick DeBenedictis, il montaggio è stato eseguito da Buddy Small mentre ha svolto il ruolo di direttore della fotografia Harry L. Wolf. Nel cast figurano Peter Falk, John Cassavetes, James Olson, Blythe Danner, Anjanette Comer e Myrna Loy. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

COLOMBO CONCERTO CON DELITTO, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Siamo a Los Angeles dove vive il maestro Alex Benedict. Alex dirige una importante orchestra filarmonica di caratura nazionale che gli ha permesso di ottenere una certa notorietà anche al di fuori dei confini nazionali. Tuttavia questo successo è dovuto anche e soprattutto ai generosi finanziamenti fatti dalla ricca signora Fielding ed ossia la mamma di Janice, la moglie dello stesso maestro. È presto detto che l’amore tra il maestro e Janice abbia dei motivi prettamente economici e di opportunità e nello specifico Alex ha deciso di sedurla in quanto aveva capito che una volta portata sull’altare, non solo gli avrebbe permesso di fare una vita quanto mai agiata ma anche e soprattutto di sfruttare il denaro della moglie per farsi largo nel mono della musica arrivando a dirigere una importante orchestra filarmonica che altrimenti non avrebbe mai avuto il privilegio di dirigere. Naturalmente, come spesso accade in questo genere di situazioni, non tardano ad arrivare i momenti in cui Alex si rende conto di aver un enorme vuoto affettivo o quanto meno di non essere animato da alcuna passione nei confronti della moglie. Questo sconforto emotivo fa in modo che Alex si ritrovi ad imbastire un rapporto clandestino con Jennifer, una affascinante pianista che fa parte della stessa orchestra. Jennifer si innamora realmente del maestro che invece dal proprio canto era soltanto alla ricerca di un’amante. Con il passare del tempo, Jennifer si stanca di questo ruolo di amante chiedendo all’uomo di lasciare la moglie altrimenti avrebbe fatto nascere uno scandalo. Alex per nulla disposto ad abbandonare la moglie e soprattutto i suoi soldi, architetta un piano per uccidere l’amante. Il tutto funziona, peccato per lui che ad occuparsi delle indagini sia il solerte tenente Colombo che saprà ricostruire con minuzie quanto accaduto.

