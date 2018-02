COSTANTINO VITAGLIANO / L'ex tronista di Uomini e donne e il successo: "Non ho retto i ritmi frenetici"

Costantino Vitagliano si racconta al settimanale Spy, parlando del suo successo e dei ritmi frenetici che lo hanno portato a fuggire dall'Italia. E su Lele Mora...

26 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano, uno dei primi tronisti di Uomini e donne, ha concesso un'intervista al settimanale Spy nella quale ha parlato del suo passato, a partire dal grande successo ottenuto durante la partecipazione al dating show di Maria De Filippi. I ritmi frenetici della sua vita, in seguito alla grande popolarità, gli hanno però causato una crisi che lui stesso non si sarebbe aspettato: "Non ho retto i ritmi frenetici della vita che conducevo, ero tutti i giorni in tv, la notte avevo molti eventi a cui partecipare, quindi dormivo due ore a notte in macchina durante gli spostamenti. Credevo di essere invincibile, infatti tra i 27 e i 35 anni ho cavalcato l'onda del successo pensando che niente mi avrebbe potuto scalfire e questa cosa mi ha devastato". Da qui la decisione di trasferirsi in Spagna, dove ha vissuto per qualche anno per stare lontano dalla frenesia di quella vita. Una scelta che gli ha permesso di riprendersi e di risolvere gli attacchi di panico di cui soffriva.

Costantino Vitagliano e l'inchiesta su Lele Mora

L'intervista del settimanale Spy a Costantino Vitagliano prosegue con il racconto della collaborazione con Lele Mora e il coinvolgimento nell'inchiesta al manager delle star: "Ha coinvolto tutti gli artisti di cui si occupa e anche io ho pagato. Ora non abbiamo più contatti ma la colpa non è sua è mia che mi sono fidato troppo e tutti mi hanno voltato le spalle solo gli amici di infanzia mi sono ritrovato vicino". Per quanto riguarda la sua attuale situazione economica e lavorativa, l'ex tronista di Uomini e donne ammette di essere soddisfatto e di essere ancora riconosciuto e fermato per strada dai suoi fan. Sebbene il clamore sia in parte diminuito, così come i guadagni di un tempo, si sente felice per potersi prendere ancora qualche sfizio da condividere con la figlia: "Quando vado in un posto, tutti sanno chi sono. Io, invece, non so chi sono loro perché non guardo la tv. La vera differenza rispetto al passato è che sono finiti i soldi, non solo per me ma per tutti".

