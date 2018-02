CRISTIANA CAPOTONDI/ Video: "Sto dalla parte di Brizzi, difendo sempre gli amici" (Che fuori tempo che fa)

Video, Cristiana Capotondi a Che fuori tempo che fa dirà la sua sull'aspro dibattito avuto con la collega Asia Argento, dovuto al regista Fabio Brizzi.

26 febbraio 2018 Francesco Agostini

Cristiana Capotondi

La showgirl Cristiana Capotondi , che oggi è ospite a Che fuoi tempo che fa, ha avuto recentemente un serrato dibattito con Asia Argento, riguardo alla delicata questione delle molestie sessuali. Tutti ricordano il polverone sollevato da Asia Argeto su Harvey Weinstein e su tutto il marcio che c'è nel mondo di Hollywood, marcio che poi si è esteso a macchia d'olio anche su altri attori del calibro di Kevin Spacey e Dustin Hoffmann. In Italia il polverone ha travolto soprattutto il regista Fausto Brizzi, da sempre amico e punto di riferimento per una professionista come Cristiana Capotondi. L'attrice romana, recentemente, ha firmato un documento assieme alle maggiori altre attrici italiane, che chiedeva a gran forza maggiori diritti sulle donne dello spettacolo. La firma di Cristiana Capotondi, però, ha irritato fortemente Asia Argento, visto che la trentasettenne, come già sottolineato, aveva difeso Fausto Brizzi in relazione proprio alle tante accuse di molestie sessuali piovutagli addosso.

LA RISPOSTA

Immediatamente Cristiana Capotondi ci ha tenuto a rispondere a tono ad Asia Argento, con cui (esattamente come tante altre) ha un rapporto complicato. Cristiana Capotondi ha detto, come scrive l'Huffington Post: "Mia cara Asia Argento, mi dispiace che la mia firma in calce al manifesto ti irriti e immagino che sia dovuto al fatto che io mi sia prodigata nel difendere un caro amico come Fausto Brizzi. Lui è un mio vecchio amico e io non abbandono i miei amici, nemmeno se sbagliano o se si comportano male in qualche modo. Io gli sono leale, sempre e comunque. Devo aggiungere poi che non amo i processi sommari che vengono fatti in televisione, non mi piacciono proprio.

Se un giudice non si pronuncia in maniera definitiva io rimango garantista fino alla fine. Detto questo, comunque, do la mia massima solidarietà a quelle donne che hanno subito violenza, assolutamente. Mi dispiace molto che in un momento del genere tu mi volti le spalle, cara Asia." La risposta serrata non si è fatta aspettare, dunque: anche un tipo dolce e tranquillo come Cristiana Capotondi può tirare fuori le unghie.

