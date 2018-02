Carl Grimes è morto/ Video, il figlio di Rick lascia The Walking Dead 8: il saluto a Chandler Riggs

La morte di Carl Grimes chiude una parentesi storica di The Walking Dead 8: ecco le parole commoventi di Andrew Lincoln per il figlio "televisivo" Chandler Riggs.

Chandler Riggs è Carl Grimes in The Walking Dead 8

Carl Grimes e l'attore Chandler Riggs saranno al centro del ritorno in tv di The Walking Dead 8, in onda con il suo nono episodio nella prima serata di oggi, lunedì 26 febbraio 2018, apre le porte ad uno dei dubbi maggiori che ha interessato i fan negli ultimi mesi. Lo stop invernale della serie Tv ha lasciato infatti in sospeso quale sarà il destino del figlio dello Sceriffo Grimes, motivo che ha spinto diversi appassionati ad impegnare i social con molteplici teorie. Dal dubbio che in realtà Carl possa sopravvivere al morso del Walker fino all'improvvisa scoperta di una cura che possa debellare il virus zombie e salvare di conseguenza non solo il giovane Grimes, ma l'umanità intera. La ricerca di un lieto fine in un contesto Apocalittico è quasi d'obbligo, soprattutto per l'affetto che i telespettatori nutrono nei confronti del protagonista. The Walking Dead del resto lo ha mostrato in diverse fasi della sua crescita, dall'infanzia ingenua al fianco della madre Lori, interpretata da Sarah Wayne Callies, e l'interesse per le armi sviluppato grazie a Shane (Jon Bernthal) fino al cambiamento più forte che nelle ultime due stagioni lo ha visto fare un salto dall'adolescenza al mondo degli adulti. Insomma, assistere alla crescita di Carl ha significato per molti immedesimarsi nel suo personaggio e proprio per questo è ancora più difficile lasciarlo andare. A sfatare ogni mito sulla sopravvivenza di Carl Grimes sono stati tuttavia lo stesso Riggs e il creatore Robert Kirkman, che in una recente intervista ad EW hanno annunciato la chiusura del cerchio proprio nel nono episodio, in occasione del ritorno della serie con la seconda metà di stagione.

IL PERSONALE ADDIO DI ANDREW LINCOLN A CARL GRIMES

Il promo della nona puntata di The Walking Dead 8 ci mostra Carl senza forze circondato dall'affetto del padre Rick e Michonne. L'addio al personaggio storico della serie Tv è stato tra l'altro sottolineato da un messaggio commovente dell'attore Andrew Lincoln, il padre del giovane Grimes nella serie, che in una video messaggio di EW ha diretto parole d'affetto a Riggs, ricordando come lo show abbia permesso ad entrambi di creare un forte legame che va al di là della pura conoscenza professionale. Padre e figlio sul piccolo schermo e amici legati nella vita reale, Lincoln ha trovato anche il modo di ironizzare su che cosa succederà a Carl, sottolineando che non avrà più modo di storpiare il suo nome. Questo particolare è stato del resto al centro di diversi meme realizzati nel corso delle stagioni, un vezzo dei fan che ha subito conquistato lo stesso attore. Lasciate da parte parole strappalacrime, Lincoln si è messo infine al pianoforte per intonare la sua personale versione di Havana, un brano di Camila Cabello, per poi sottolineare che i Walkers hanno letteralmente fatto a pezzi quasi tutti i componenti della sua famiglia nel corso dei diversi capitoli. Ecco video di Andrew Lincoln con il suo personale addio al personaggio di Chandler Riggs.

© Riproduzione Riservata.