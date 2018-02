Don Michele Barone, da ospite Rai e Mediaset al carcere/ Barbara d'Urso: “Mi aveva benedetto, siamo scioccati”

Don Michele Barone, da ospite Rai e Mediaset al carcere. Barbara d'Urso imbarazzata: “Mi aveva benedetto, siamo scioccati”. Le ultime notizie sul sacerdote accusato di violenze sessuali

26 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Don Michele Barone, da ospite Rai e Mediaset al carcere

Anche Barbara d'Urso si è occupata della vicenda che vede protagonista don Michele Barone, il sacerdote arrestato per le violenze su una 13enne che ha denunciato il programma di Italia 1 “Le Iene”. La conduttrice ha presentato il caso senza il consueto distacco, visto che conosce molto bene il prete avendolo avuto spesso ospite in trasmissione. Don Michele Barone è stato infatti invitato da diversi programmi televisivi, tra cui Pomeriggio 5 e Domenica Live, ma anche in Rai da Storie Italiane di Eleonora Daniele. Barbara d'Urso comunque si è detta «imbarazzata» per il caso, avendo conosciuto personalmente don Michele Barone. «Si aggirava qui, è stato un sacco di volte nel mio camerino, mi ha dato un sacco di volte la benedizione e lo ha fatto anche con gli altri in studio. Sono ancora scioccata per questa notizia», il commento nella puntata di oggi. La conduttrice ha fatto riferimento alle «accuse gravissime», ma non si è dilungata: «Io preferisco non commentare, siamo tutti molto scioccati nel nostro gruppo, perché ha girato a lungo qui nei nostri studi».

DON MICHELE BARONE, DALLA TV AL CARCERE

Le Iene si sono occupate anche ieri di don Michele Barone, il sacerdote della diocesi di Aversa arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di abusi sessuali aggravata e maltrattamenti. Proprio il programma di Italia 1 aveva fatto scattare l'allarme attorno al prete. L'accusa è di aver generato nelle giovani donne, la maggior parte delle quali minorenni, la convinzione di essere possedute dal demonio per soggiogarle a proprio piacimento. «Dentro la sacrestia mi costrinse a un rapporto orale completo. Ma non fu l'unica volta, successe altre tre volte», ha raccontato una ragazza ai microfoni di Gaetano Pecoraro. Nella seconda parte del servizio è stato messo in luce un altro aspetto del prete, il quale per mantenere il controllo sulle proprie vittime e farle restare all’interno della setta avrebbe sempre usato metodi mafiosi come minacce, intimidazioni ed estorsioni. Barbara d'Urso si è “smarcata” subito, chissà se lo faranno gli altri programmi. Don Michele Barone è stato infatti ospite anche in Rai, da “La strada dei miracoli” condotto da Safiria Leccese e di “Storie Italiane” di Eleonora Daniele.

