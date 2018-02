Fabrizio Corona libero/ Mattino 5, Maurizio Sorge: "Lui non è un tossicodipendente", chi lo ha colpito duro?

L'affaire Fabrizio Corona continua ancora a dividere il pubblico e i giornalisti ospiti in studio a Mattino 5 ma l'amico non ha dubbi: "Lui non è un tossicodipendente". Cosa ha rivelato?

26 febbraio 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Corona

Solo Fabrizio Corona può salvare Fabrizio Corona ma Maurizio Sorge non è d'accordo su questo punto. Proprio lui è presente a Mattino 5 come amico intimo dell'ex re dei paparazzi e in collegamento rivela: "Gli ho mandato un sms e non mi ha ancora risposto, non voglio metterlo in difficoltà, ci sentiremo in futuro". Le rivelazioni dell'amico sono quelle più interessanti in un dibattito che alla fine vira sempre sulla morale e la cultura soprattutto quando a parlare è la scrittrice Boralevi, putroppo Corona è un mito per via di quello che ha fatto e non tanto per quello che è. I giovani continuano ad imitarlo, è un modello culturale sbagliato ma che, purtroppo piace. Il dibattito, però, ha anche delle sfumature interessanti visto che proprio Sorge rivela: "Lo vedete tutti, Corona non è un uomo in crisi, schizzato, per via della mancanza di droga e di cocaina, lui non è un tossicodipendente, è uno sportivo e non mi sembra proprio uno in crisi d'astinenza, forse qualcuno ha voluto usarlo per picchiare duro". Ma di chi parla?

LA DIFESA DI SORGE E IL DIBATTITO IN STUDIO

Il suo discorso fila e poi continua: "So parlare di altre cose, mi chiamate per Corona e parlo di quello. La signora deve capire che Fabrizio è stato assolto ed è stato condannato solo per le minacce, Corona non è un paparazzo, è solo un agente dei fotografi poi se si parla di moralità molti di voi finirebbero dietro le sbarre". Federica Panicucci rilancia: "Non è che adesso lui e Silvia Provvedi si sposeranno?" In un articolo a firma di Gabriele Parpiglia sembra che proprio la cantante ha chiesto la mano di Corona, lui la sposerà? e Sorge ha risposto: "Lui non ha fatto una bella scelta di sposarsi la prima volta, oggi sicuramente lui ha bisogno di una donna di carattere, che lo tenga a freno e che abbia carattere". Corona si è fatto undici mesi di carcere per un reato che non ha commesso, queste sono le parole di Carmelo Abbate che non ha intenzione di calare la testa su chi parla di lui come un mafioso, di un malavitoso, di un uomo che è finito in carcere perché lo merita, il giornalista non ci sta e si infervora. Questa è la prova di come Fabrizio Corona continua a spaccare l'opinione pubblica, quello che gli è successo è giusto o non è giusto?

