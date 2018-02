Franco Terlizzi omofobo?/ Domenica Live, Luxuria: "Michael in lacrime mi ha detto..." (Isola dei Famosi 2018)

Franco Terlizzi è omofobo? Vladimir Luxuria scende in campo e cita una recente conversazione telefonica con Michael, figlio del concorrente de L'Isola dei famosi 2018.

26 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Vladimir Luxuria

L'edizione 2018 de L'Isola dei famosi procede con una lentezza preoccupante, diminuendo giorno dopo giorno l'interesse dei telespettatori italiani. Al canna-gate, unica vicenda che per il momento ha conquistato il pubblico, si è andata ad aggiungere ieri un'altra questione, sicuramente degna di nota. Franco Terlizzi è stato infatti accusato di omofobia da Craig Warwick, l'ex naufrago che ha abbandonato il programma a causa di alcuni problemi fisici e sulla questione è intervenuta anche Vladimir Luxuria. Secondo quanto riportato da Warwick nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, l'ex pugile non si sarebbe comportato in maniera degna nei suoi confronti e gli avrebbe persino chiesto di stare lontano da lui durante la notte in quanto gay. Parole forti e al momento prive di conferma: Warwick ha infatti precisato che, al momento di tali dichiarazioni omofobe, le telecamere erano accese ma che tali immagini non sono mai state mandate in onda nella diretta serale o nelle varie programmazioni quotidiane dedicate al reality show.

VLADIMIR LUXURIA "IL FIGLIO MI HA RIVELATO..."

A placare gli animi in merito alle dichiarazioni di Craig Warwick a Pomeriggio Cinque, ci ha pensato Vladimir Luxuria, a sua volta intervenuta in trasmissione. L'opinionista ha raccontato di avere avuto una conversazione telefonica con Michael, il figlio di Franco Terlizzi, che le ha confessato la verità sui rapporti tra il padre e alcuni amici omosessuali: "Ieri notte ero al telefono con il figlio di Franco in lacrime, mi ha detto cose che non voglio riferire qui, cose che riguardano il papà e il rapporto con i gay e con una trans a livello di amicizie e rapporti personali". L'assenza di maggiori dettagli su tale conversazione, lascia il dubbio sulla possibile omofobia dell'ex pugile, argomento che potrebbe essere analizzato nel prossimo serale de L'Isola dei famosi 2018. Dopo che il canna-gate è stato archiviato senza dare le risposte che il pubblico andava cercando, si discuterà almeno il delicato tema dell'omofobia?

