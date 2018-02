GIGI BUFFON A TIKI TAKA/ Tra il ritorno in Nazionale e l'addio alla Juventus

Il capitano della Juventus Gigi Buffon, questa sera ospite a Tiki Taka, ha accettato la proposta del ct Gigi Di Biagi di difendere la porta della Nazionale per le prossime gare.

26 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Gigi Buffon a Tiki Taka

Gigi Buffon, leggendario portiere e capitano della Juventus, questa sera sarà ospite della consueta puntata settimanale di Tiki Taka, trasmissione di calcio in onda su Italia 1 per la conduzione di Gianluigi Pardo. Una splendida occasione non solo per parlare dell’appassionante duello in testa alla classifica di Serie A tra la Juventus ed il Napoli ma anche e soprattutto per parlare del suo futuro. A tal proposito, proprio in queste ore sono arrivate le dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale Italia, Gigi Di Biagi, con cui ha annunciato ufficialmente di aver ottenuto dallo stesso Buffon il benestare per difendere la porta Azzurra almeno per le prossime due o tre partite, rimandando così ai prossimi mesi la decisione definitiva sul suo futuro. Il ct ha rimarcato. “Ho fatto vari confronti e Buffon non deve finire con la Svezia. È una questione di storia personale, di prestigio, di ciò che Gigi ha dato al nostro calcio. Gli ho proposto di fare due-tre partite per poi prendere più avanti delle decisioni. E allora Gigi farà probabilmente parte della spedizione a marzo”.

GIGI BUFFON, LA PROPOSTA DELLA JUVENTUS NON SODDISFA

Il futuro di Gigi Buffon sta tenendo banco in queste settimane negli ambienti juventini. Quest’anno il Gigi Nazionale si ritrova alle proprie spalle un ottimo sostituto come Szczesny che ogni volta in cui è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri ha sempre risposto alla grande offrendo delle ottime prestazioni. Questo assieme all’età avanzata di Buffon sta facendo nascere alla Juventus un vero caso diplomatico. Infatti, secondo quanto riportato da Dagospia, il Presidente Andrea Agnelli avrebbe proposto al portiere classe 1978 un contratto di un solo anno con un ingaggio praticamente dimezzato rispetto a quello attuale (percepisce 4,5 milioni di euro netti). Un’offerta che non sarebbe piaciuta al diretto interessato. Inoltre a fare dubitare Buffon ci sarebbe anche un rapporto non più idilliaco con mister Allegri in quanto quest’ultimo nelle proprie gerarchie non vedrebbe più Buffon nei panni di titolare indiscusso. Chissà che questa sera il portiere della Nazionale non possa svelare qualche piccola anticipazione su quelli che potrebbero essere i propri intendimenti nel caso non dovesse arrivare un’offerta congrua.

