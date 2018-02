Gabriel Garko/ Video, l'attore scherza con Cattelan sul presunto ricorso alla chirurgia estetica (EPCC)

Gabriel Garko sarà ospite di EPCC, il "late night show" condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno HD: l'attore parlerà degli ultimi pettegolezzi su omosessualità e chirurgia estetica

Gabriel Garko, in un autoscatto (Instagram)

Gabiel Garko sarà uno degli ospiti di punta del nuovo appuntamento di questa sera (ore 23.10) di “#EPCC – E Poi C’è Cattelan”, il late night show condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno HD e che, in questo nuovo ciclo di puntate, vanta il solito, ricco parterre di personalità del mondo dello spettacolo, dell’arte e della cultura. Assieme a quelle ad Annalisa, la nazionale italiana di curling e ad altre, l’intervista a Gabriel Garko sarà una delle più interessanti, dal momento che il 45enne ex modello è stato protagonista degli ultimi giorni di alcune polemiche che, a suo dire, gli hanno fatto molto male e che, in alcuni casi, sono sfociate in vero e proprio pettegolezzo: l’attore torinese, inoltre, ha postato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram (@gabrielgarko_official) due scatti presi dall’intervista che lo vedrà protagonista questa sera assieme a Cattelan. In una delle foto, in un impeccabile doppiopetto, lo si vede seduto di fronte al conduttore in una posa che ha mandato in visibilio le sue follower. “A tra poco #gabrielgarko #comamaiprimadora” ha scritto nella breve didascalia Garko, accompagnandola da una serie di “emojiì.

A tra poco ??????#gabrielgarko #comamaiprimadora Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: Feb 26, 2018 at 9:25 PST

GABRIEL GARKO, "PIACERE AGLI UOMINI NON MI DISTURBA"

L’ospitata di Gabriel Garko a “#EPCC”, nel salotto televisivo di Alessandro Cattelan casca per così dire a fagiolo, dato che ha fatto discutere, di recente, una intervista che l’attore ha concesso al portale Gay.it e nella quale ha candidamente ammesso di non essere a disagio col mondo dell’omosessualità e che non ha alcun problema nel pensare che parte della sua fanbase possa essere costituita da uomini. L’uscita di Garko è molto rilevante soprattutto perché spesso, in passato, si era provato a malignare sui suoi gusti sessuali: tuttavia, il diretto interessato non ha avuto alcun problema ad ammettere di essere un sex symbol e che questo valga sia per le ammiratrici di sesso femminile, sia quelli di sesso maschile. “Però mi infastidisce se un omosessuale si diverte a puntare il dito verso un altro individuo tacciandolo di essere gay” ha precisato l’attuale compagno di Adua Del Vesco, rievocando con una punta di amarezza quando una sua frase sulle unioni omoerotiche a Sanremo (“Nessun pregiudizio, basta che non diano fastidio”) fu, a suo dire, strumentalizzata e suscitò un vespaio di polemiche che ancora oggi lo perseguita.

LO SKETCH CON CATTELAN SULLA CHIRURGIA ESTETICA

Non solo unioni gay e i pettegolezzi sui propri gusti sessuali. C’è un altro “fronte polemico” che riguarda Gabriel Garko e sul quale l’attore piemontese ha voluto fare chiarezza, ovvero il presunto ricorso alla chirurgia estetica. Peraltro, proprio in una delle clip che presentano la sua ospitata di questa sera a “#EPCC”, l’attore mostra di saper stare al gioco e, in breve sketch organizzato con lo stesso Cattelan nel backstage del programma, lo si vede spiegare al conduttore che non ha problemi a rispondere a qualunque domanda: “Pensa, c’è stato un hater che ha detto che c’è più plastica sulla mia faccia che nel Mediterrano…” scherza Garko e poi, nell’inquadratura successiva, lo si vede con un’evidente maschera sul volto in cui colano le gote e parte della fronte e apostrofa così Cattelan: “Ma ti pare?”. Quest’ultimo finge imbarazzo e dopo alcuni secondi di silenzio trova un pretesto per andare via e dargli appuntamento in studio. Nonostante l’ironia del siparietto, Garko ha spiegato che proprio le critiche sui presunti interventi di chirurgia plastica a cui si sarebbe sottoposto sono state le più dolorose: “Quella fu l’unica volta dove mi piegarono le gambe” ammette l’attore, aggiungendo che era “l’unica cosa su cui ho sempre pensato di essere inattaccabile, ma ne sono uscito grazie a degli amici e oggi ne rido, ma non è stato facile…”.

© Riproduzione Riservata.