HUMANDROID/ Su Rai 4 il film con Dev Patel e Watkin Tudor Jones (oggi, 26 febbraio 2018)

Humandroid, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Dev Patel, Watkin Tudor Jones e Yolandi Visser, alla regia Neill Blomkamp. La trama del film nel dettaglio.

26 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

NEL CAST DEV PATEL

Humandroid, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 21.05. Una pellicola nata grazie ad una collaborazione congiunta messicana e americana ed è stata diretta da Neill Blomkamp. La pellicola che si basa su un soggetto scritto e sceneggiato dallo stesso Neill Blomkamp, è stata prodotta grazie alla collaborazione di un nutrito numero di case di produzione (Alpha Core, Media Rights Capital, Ollin Studio, Simon Kinberg Productions, Sony Pictures Entertainment, TriStar Pictures), essa è stata distribuita nel bel paese dalla Columbia Pictures. Molto belle le musiche prodotte da Hans Zimmer per una pellicola che vede un cast di ottimo livello, tra di essi si evidenziano Dev Patel e Yolandi Visser che rispettivamente interpretano Deon e Yolandi. Il film, a causa della sua anzianità di produzione è stato già visionato dai telespettatori italiani e viene di nuovo trasmesso nella prima serata di oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HUMANDROID, LA TRAMA DEL FILM

La storia si basa sull’idea che la municipalità di Johannesburg per combattere la criminalità. Il sindaco infatti, vuol far pattugliare le strade da alcuni robot progettati e costruiti da Deon Wilson grazie alla collaborazione dell'industria Tetravaal. I robot sono totalmente autonomi dotati di un’intelligenza artificiale che viene programmata tramite una chiavetta rimovibile. I robot hanno superato la fase iniziale di progettazione vincendo rispetto ad un progetto di un robot comandato in remoto dall’uomo, la vittoria di Deon sul "rivale" Vincent ha generato molto astio tra i due. Il progetto di Deon, viene però rubato da tre criminali. Quest’ultimi però si ritrovano a dover educare l’intelligenza artificiale di Chappie, un intelligenza artificiale che reagisce proprio come un neonato ai suoi primi giorni di vita. Il film si esplica sulla vita dei robot, soprattutto Chappie fa capire al telespettatore come l’intelligenza artificiale faccia passi da giganti, riuscendo a combattere proprio come se fosse un umano il piano messo in opera di Vincent. Alla fine però, anche Deon si rende conto che la sua idea di soppiantare gli umani è improponibile, la polizia africana riprende per questo motivo il possesso della città e i robot ritornano a svolgere ottimamente i compiti automatici per i quali nel passato sono stati pensati.

