Heather Locklear arrestata/ La star di Melrose Place accusata di violenza domestica

Heather Locklear, nota attrice e star della famosissima serie tv Melrose Place, è stata arrestata! L'accusa è di di violenza domestica, avrebbe picchiato il fidanzato

26 febbraio 2018 Anna Montesano

L'attrice Heather Locklear, star di Melrose Place, è stata arrestata per aver picchiato il fidanzato oltre ai poliziotti intervenuti dopo una chiamata al numero di emergenza. Purtroppo la Locklear è recidiva visto che nel 2011 la polizia intervenne per una lite con l’allora fidanzato Jack Wagner. Dell'arresto scrive il noto portale americano TMZ, spiegando nei dettagli l'accaduto. Secondo quanto hanno riferito le autorità, la chiamata sarebbe stata effettuata dal fratello della ex Amanda di Melrose Place, a chiamare la polizia dopo aver visto litigare la donna e il fidanzato. Gli agenti, una volta arrivati nella sua abitazione a Los Angeles, sarebbero stati presi a loro volta con calci e pugni nel tentativo di calmarla. Dopo l'arresto, la Locklear sarebbe stata portata in ospedale per una visita, visto l’abuso di droghe in passato.

Heather Locklear, una vita privata molto movimentata

Vita privata molto intensa quella dell'attrice Heather Locklear che prima dei suoi matrimoni ha avuto relazioni con gli attori Tom Cruise e Scott Baio. In seguito è stata sposata per sette anni con Tommy Lee, batterista dei Motley Crue, dal maggio 1986 all'agosto 1993. Terminata la stori con conseguente divorzio la Heather ha sposato Richie Sambora, chitarrista dei Bon Jovi, il 17 dicembre 1994. Dalla relazione tra i due il 4 ottobre 1997 nasce la primogenita di Heather, Ava. In seguito il matrimonio di Heather e Richie termina e la Locklear presenta istanza di divorzio a febbraio del 2006, istanza accolta nell'ottobre dell'anno successivo. La Locklear si fidanza con il vecchio collega di set di Melrose Jack Wagner, relazione conclusasi nel 2011.

