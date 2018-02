Il Segreto/ Marcela perde il bambino? La donna viene ritrovata ma... (Anticipazioni 26 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 26 febbraio; Marcela viene ritrovata ancora viva anche se le sue condizioni sono preoccupanti. Perderà il bambino che aspetta da Matias?

26 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:30, continueranno le disperate ricerche di Marcela da parte degli abitanti di Puente Viejo. La giovane è partita in condizioni avverse per cercare Matias ma di lei non si è più saputo nulla. Il motivo sarà più che evidente: Marcela è rimasta intrappolata sotto un albero nel bosco e non è più riuscita a liberarsi, facendo ritorno a casa. Sarà dunque una lotta contro il tempo per ritrovarla prima che sia troppo tardi. E mentre tutti, in primis Matias, saranno alla sua disperata ricerca, lei piangerà disperata all'idea che al piccolo possa accadere qualcosa di grave. Anche i più scettici avranno così la conferma: la moglie di Matias non ha mentito, dichiarando di aspettare un bambino da lui. Il piccolo è davvero il figlio del ragazzo, anche se tale sacrificio potrà ora risultare vano...

Il Segreto: Marcela viene ritrovata ma...

Dopo lunghe ricerche, l'appuntamneto odierno de Il Segreto segnerà il ritrovamento di Marcela sotto l'albero nel quale è rimasta intrappolata. Purtroppo però le sue condizioni di salute desteranno grande preoccupazione: il duro colpo subito e il tempo trascorso in quello stato metteranno seriamente in pericolo la gravidanza, come ammetterà lo stesso dottor Zabaleta. Sarà dunque necessario attendere e pregare per capire se lei, e soprattutto la creatura che porta in grembo, ce la potranno fare... Initule aggiungere che la preoccupazione e il senso di colpa di Matias saranno grandi: se non si fosse appartato con Beatriz, tradendo la donna che ha sposato, lei non sarebbe mai uscita a cercarlo e ora starebbe bene. Sarà dunque necessario correre quanto prima ai ripari: questo incidente segnerà la fine della sua relazione clandestina con la piccola Dos Casas?

