Isola dei Famosi 2018/ Stefano Bettarini boccia De Martino: "Non si espone"

Stefano Bettarini, ex inviato dell'Isola dei Famosi 2018, per nulla convinto del suo successore De Martino che non si espone troppo durante le dirette del programma di Canale 5

26 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Stefano Bettarini contro De Martino inviato

Stefano Bettarini, ex inviato dell'Isola dei Famosi, dalle pagine del settimanale Spy, torna a commentare le 'gesta eroiche' del suo successore, Stefano De Martino dando i voti come un vero e proprio professore. Ma non è l'unico ad essere passato sotto la lente d'ingrandimento dell'ex marito di Simona Ventura: "Stefano voto 6, si barcamena nella mischia senza esporsi. Daniele? Voto 5, sbaglia analisi su Amaurys, pessima battuta su Bianca quando le ha detto che hanno iniziato a litigare dopo che ha visto lui senza veli. L’unico intervento sensato? Quando chiede alla Henger dove vuole arrivare con le sue accuse a Monte, farina del suo sacco?". Nelle scorse ore, si era ipotizzata anche la possibilità di un coinvolgimento dell'ex calciatore nella nuova edizione del programma di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, in qualità di concorrente. Ipotesi, al momento, tramontata, sul nascere, per via, si vocifera, della presenza, in Honduras, di Alessia Mancini, sua ex fiamma, che non avrebbe intenzione di rispolverare il gossip del passato per rispetto di suo marito Flavio Montrucchio ed i figli. Durante la fase dei casting, era insistente l'indiscrezione di un possibile sbarco di Bettarini con il primogenito Niccolò.

I GIUDIZI DI STEFANO BETTARINI SULL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Stefano Bettarini, da attento osservatore e appassionato dell'Isola dei Famosi 2018, ci è andato giù pesante con Stefano De Martino, suo successore come inviato: "“Registrare le spiegazioni delle prove con la voce fuoricampo è la soluzione migliore per lui" affermava appena 8 giorni fa. Una settmana prima, l'ex calciatore aveva dato al ballerino napoletano una timida sufficienza: "Diciamo che è un inviato molto ben guidato". Ad inizio febbraio, il Betta è stato piuttosto 'cattivello': "Fa tutto giusto tranne il conteggio dei cocchi. In matematica è proprio rimandato. Devo dire che il suo outfit è ancora da rivedere". L'ex gieffino, al debutto, ha fatto immediatamente capire che, forse, per inesperienza, il danzatore abbia mostrato i propri limiti di fronte ad una telecamera, convinto, però, che ci fossero ampi margini di miglioramento : "Conosco le difficoltà che sta affrontando. Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento, da rivedere l’outfit". Chissà se, un giorno, i due 'rivali' possano ritrovarsi in Honduras, con un ribaltamento di ruoli, per rendere la 'sfida' non più a distanza assai più coinvolgente facendo dimenticare, ai telespettatori italiani, il caso canna-gate di Henger e company...

© Riproduzione Riservata.