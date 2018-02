LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini parleranno del maltempo?

26 febbraio 2018 Redazione

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, lunedì 26 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 inizia una nuova settimana di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. A causa del maltempo e della neve che ha imbiancato Roma alcuni programmi in diretta stanno subendo dei problemi: “A causa della #neveaRoma addetti ai lavori, squadra tecnica, chef, pubblico e concorrenti hanno riscontrato disagi negli spostamenti, che non gli hanno consentito di arrivare presso gli studi della Dear. Pertanto in questo momento è in onda un "meglio di"...a domani! #laprovadelcuoco”, è il messaggio apparso sulla bacheca di Twitter del programma condotto da Antonella Clerici. La puntata di Linea Verde, invece, ha registrato un incredibile boom di ascolti: con 3.722.000 telespettatori e quasi il 21% di share: Anche “La vita in diretta” subirà dei cambiamenti a causa del maltempo?

Maltempo e Ballando on the road

Se La vita in diretta andrà in onda senza disguidi è altamente probabile che si parlerà della maltempo e della neve a Roma che ha paralizzato la Capitale. Sicuramente non mancherà uno spazio dedicato a “Ballando on the road”, quattro appuntamenti nel pomeriggio di Rai 1 in cui Milly Carlucci e la sua squadra i selezioneranno gli 8 talenti della gente comune che parteciperanno a Ballando con le Stelle, dando vita a un torneo parallelo. Ai quattro appuntamenti pomeridiani parteciperanno anche i giurati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino e il super esperto Antonio Fini, il Presidente del Festival internazionale della danza di New York. Saranno presenti anche alcuni dei maestri più amati di Ballando con le stelle: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Stefano Oradei, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Ornella Boccafoschi, Marcello Nuzio e Raimondo Todaro. In ogni puntata saranno selezionati due concorrenti. La prima puntata è andata in onda oggi alle 14.00 su Rai 1

