LARA CROFT: TOMB RAIDER/ Su Rete Quattro il film con Angelina Jolie (oggi, 26 febbraio 2018)

Lara Croft: Tomb Raider, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie, Jon Voigt e Iain Glen, alla regia Simon West. Il dettaglio della trama.

26 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANGELINA JOLIE

Lara Croft: Tomb Raider, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 22,55. Una pellicola di genere fantascienza e avventura che è stata realizzata in America nel 2001, prodotta dalla Lawrence Gordon, Lloyd Levin e Colin Wilson per la regia di Simon West e con il soggetto tratto dalla serie di videogiochi Tomb Raider incentrata sul personaggio di Lara Croft mentre nel cast sono presenti Angelina Jolie, Jon Voigt, Iain Glen, Noah Taylor, Daniel Craig, Richard Johnson, Chris Barrie e Leslie Phillips. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LARA CROFT: TOMB RAIDER, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

In una segreta stanza di Venezia si sono riuniti la setta degli Illuminati per affrontare una questione quanto mai delicata. Infatti, l’oggetto della discussione è il Triangolo della luce, un mistico artefatto dall’incredibile potere che permette di avere il pieno controllo del tempo. Nel corso della riunione viene sottolineato che in ragione di un raro allineamento astrale, ci sono tutte le premesse per riuscire a reperire il Triangolo ormai scomparso dalla faccia della Terra da diversi secoli in ragione delle decisione di un antico popolo che si rese conto come fosse potenzialmente distruttivo per l’intero pianeta. Nella stessa riunione viene deciso di entrare in possesso del Triangolo per sfruttarne il potere con il compito che viene affidato ad un certo Powell che tuttavia non ha alcuna idea di dove si possa trovare il Triangolo.

Intanto nella propria casa l’eroina ed avventuriera Lara Croft sta vivendo una giornata molto triste in quanto cade l’anniversario della scomparsa del padre. Lei era molto legata al proprio genitore e da quando se ne sono perse le tracce, Lara sembra aver smarrito la voglia di vivere e di barcamenarsi in epiche avventure. La stessa notte Lara ha come un sogno in cui le appare il padre mentre si trova proprio nel triangolo della luce.

In quel preciso istante si sente nella casa uno strano ticchettio con Lara che immediatamente intuisce che il suono arrivi dall’armadio del padre. Lo apre ed all’interno trova uno strano orologio che decide di spaccare in quanto vi è nascosto una sorta di orologio ancestrale. Non sapendo cosa sia, il mattino seguente si reca dall’amico del padre, Wilson, che dal proprio canto rimarca di non sapere di cosa si tratta. L’uomo sta mentendo in quanto essendo un membro degli Illuminati riconosce in quel dispositivo l’unica chiave per arrivare al Triangolo della Luce, divisa in passato in due metà che si trovano rispettivamente in Cambogia e in Siberia. Wilson mette al corrente Powell della cosa con quest’ultimo che paga dei mercenari che fanno irruzione nella casa di Lara recuperando l’orologio. Quel giorno stesso Lara riceve una lettera del padre nel quale le viene spiegato tutto invitandola a lottare con tutte le proprie forze per evitare che gli Illuminati possano entrare in possesso del Triangolo della luce.

