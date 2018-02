LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne: il no a Nilufar e il ritorno da Sara ma...

Lorenzo Riccardi continua a far parlare di sé al trono classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore riprende la conoscenza con la tronista Sara Affi Fella.

26 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi continua a essere il vero protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore ha infatti dato vita a un triangolo sentimentale con le due troniste, che sembrava essersi chiuso dopo la scelta del ragazzo di corteggiare Nilufar. Ma così non è stato, come rivelano le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi. Sara, infatti, ha chiesto di fare un’esterna con Lorenzo. La tronista si scusa per averlo sempre messo in discussione e non avergli mai dato una vera possibilità per farsi conoscere, inoltre senza mezze parole Sara dice di voler ricominciare con lui. Alla fine dell’esterna i due si abbracciano a lungo e Lorenzo le confessa che gli è mancata tantissimo. Immediata la reazione di Nilufar che si dice delusa dal comportamento del tronista e promette di non portarlo più in esterna. A difendere Lorenzo, ci pensa Maria De Filippi che sostiene che fosse chiaro che la dichiarazione del ragazzo per Nilufar avesse poco valore.

Nilufar delusa da Lorenzo

Ovviamente, la tronista italo-persiano non ha portato Lorenzo in esterna perché non le erano piaciuti i battibecchi della scorsa puntata tra lui e Sara. Nilufar dà così la possibilità a Lorenzo di difendersi: il corteggiatore rimprovera la Addati di non aver mai fatto niente per lui, a differenza di Sara che gli ha mostrato interesse in tutti i modi, e che sperava che si ingelosisse un po’ dopo questa uscita con la sua rivale. Lorenzo però non sa sta stare al posto suo e difende l’amico Giordano, dopo l’esterna con Nilufar in cui il maestro di sci le ha presentato la madre. Dopo l’esterna infatti si accende un dibattito in studio: secondo Gianni Sperti l’esterna è stata sicuramente bella ed emozionante, ma solo grazie a Giordano che è visibilmente innamorato, mentre la tronista appare ancora distaccata. Lorenzo prende la parola e dà man forte a Giordano: magari Nilufar appare fredda perché ha i suoi tempi. Infine Riccardi chiede scusa per come ha trattato Giordano nella scorsa puntata, dopo la quale gli ha anche mandato un messaggio.

