La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata/ Su Rai 1 il film con Michele Riondino dal romanzo di Camilleri

La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata: su Rai 1 va in onda il film tv tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri. Il protagonista è interpretato da Michele Riondino.

26 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Michele Riondino torna nel mondo di Camilleri

Questa sera, lunedì 26 febbraio 2018, alle 21.25 su Rai 1 va in onda “La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata”, film tv ispirato all’omonimo romanzo storico dello scrittore Andrea Camilleri, pubblicato nel 1999. Il film è diretto da Gianluca Maria Tavarelli: “Alla fine dell’Ottocento la Sicilia era per l’Italia una sorta di Far west, una terra di nessuno abitata da gente abituata a farsi giustizia da sé. Per questo ho pensato a un western, a un omaggio al western all’italiana a Leone ma anche a Tarantino. Mi sono divertito a mischiare i generi perché il romanzo di Camilleri, ambientato nel 1877, è scoppiettante di battute, grottesco ma l tempo stesso attuale. La mossa del cavallo è un film sulla connivenza tra governanti e gendarmi, parla di un’Italia divisa in due, politicamente e linguisticamente. Una storia che riguarda da vicino l’Italia di oggi”, ha spiegato il regista durante la conferenza stampa. Giovanni Bovara, il protagonista di “La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata”, è interpretato Michele Riondino, attore noto ai fan di Camilleri in quanto ha vestito i panni di Salvo Montalbano nella fiction Rai “Il giovane Montalbano”. Tra i protagonisti anche Ester Pantano, Cocò Gulotta, Antonio Pandolfo, Giovanni Carta, Maurizio Puglisi, Filippo Luna,

La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata, la trama del film tv

Montelusa 1877. Il giovane e inesperto Giovanni Bovara (Michele Riondino) è appena diventato ispettore capo ai mulini, incaricato di far rispettare l’odiata tassa sul macinato. Siciliano di nascita, Giovanni è ormai ligure di adozione poiché da bambino si è trasferito con la sua famiglia a Genova. Ragiona e parla come un uomo del nord- Italia e non riesce a comprendere gli omertosi giochi di potere che regolano Montelusa e la terra siciliana. La sua intransigenza gli procura subito diversi nemici, mentre le sue indagini lo portano a scoprire un ingegnoso sistema con il quale i mugnai evadono la tassa sul macinato e l’esistenza di un mulino clandestino nel terreno dell’uomo più potente della città. La situazione di Bovara si complica quando sopraggiunge per caso sul luogo dell’omicidio del parroco della città. Mentre i suoi avversari cercheranno di eliminarlo, Giovanni troverà un modo per entrare nella mentalità dei suoi aguzzini riuscirà a salvarsi. Per Bovara la “mossa del cavallo” sarà il recupero del dialetto siciliano. Perché il cavallo è l'unico pezzo degli scacchi che può scavalcare gli altri...

