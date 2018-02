Lory Del Santo e Marco Cucolo/ Replica all’ex e l’attuale rivela: “Ho avuto una milf stalker” (Pomeriggio 5)

Lory Del Santo e Marco Cucolo, in onda da Barbara d'Urso i due compagni si confessano: lei replica all'ex Rocco Pietrantonio e lui svela un dramma, stalkerizzato da una milf.

26 febbraio 2018 Valentina Gambino

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Lory Del Santo e Marco Cucolo saranno ospiti di Barbara d'Urso, nel corso del nuovo appuntamento con Pomeriggio 5. Lei avrà modo di replicare al suo ex Rocco Pietrantonio, dopo le accuse delle scorse settimane mentre lui, così come scritto Novella 2000, in passato avrebbe avuto una stalker milf. Nell'era dei social network, il giovane ha conquistato la sua compagna su Facebook, ed in merito ha raccontato: “Sono attratto dalle cosiddette milf. Sin da piccolo mi sono relazionato più facilmente alle ragazze molto più grandi di me e quando ho conosciuto The Lady (Lory del Santo, ndr.) è stato subito amore. L’ho contattata sui social e ho insistito finché non ha ceduto alle mie avances". Poi ha anche svelato che quando si sono conosciuti, la Del Santo non avrebbe saputo resistere al suo fascino, cascando letteralmente ai suoi piedi. Se con Lory è andata bene, non tutte le esperienze di Marco hanno un lieto fine, ed infatti, ha perfino raccontato di avere avuto una stalker che lo tormentava. “Avevo solo 18 anni e conobbi una quarantenne nel web – confida Marco e poi afferma anche che gli scatti promettevano bene in quanto appariva una donna molto attraente: “quindi decisi di incontrarla per un caffè. Ma come spesso accade, dal vivo non era un granché e così, dopo una passeggiata e due chiacchiere ci congedammo”.

Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del santo: “Avevo una milf stalker!”

Convinto che fosse stato solo un semplice incontro non andato bene, Marco Cucolo non sapeva cosa sarebbe accaduto di lì a poco: “Dopo qualche giorno questa donna mi scrisse ancora e, quando le chiarii che non ero interessato ad approfondire la sua conoscenza, diventò insistente. Voleva a tutti i costi una seconda possibilità, mi propose addirittura del sesso facile e al mio rifiuto cominciò a minacciarmi”. Nonostante Marco l’avesse incontrata una sola volta, la donna conosceva tutto di lui e della sua famiglia: “Mi riferì nome e cognome di mio padre, mi informò sui dettagli del suo lavoro e su molti altri particolari privati. Mi spaventai, ero in preda al panico ma, nonostante ciò, mi mantenni fermo sulla mia posizione”. Dopo molte telefonate, per un certo periodo non si è fatta più sentire fino a quando ha mandato una lettera ai genitori di lui, facendo credere che fosse il figlio ad averla molestata: “Fui sconvolto ma non mi persi d’animo e così cominciai ad indagare sul suo conto, scoprendo che era iscritta addirittura su un portale di magia esoterica dove chiedeva consigli su come riuscire a conquistare un diciottenne riluttante che rifuggiva i suoi approcci”. Quest’oggi durante Pomeriggio 5, il fidanzato di Lory Del Santo racconterà la spinosa faccenda? Attendiamo anche di scoprire la replica di “The Lady” al suo ex fidanzato.

