Luca Barbarossa/ Neve a Roma, #passameersale virale: “La mia canzone ha sollecitato la creatività dei social”

26 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Luca Barbarossa virale

In principio fu Gigi D'Alessio con le sue domeniche di agosto, ora invece tocca a Luca Barbarossa con la sua “Passame er sale”. Il cantante è stato tirato in ballo con la sua canzone presentata al Festival di Sanremo per l'emergenza neve a Roma. Nelle ultime ore l'artista è infatti diventato virale: «Virgì, #passamersale o allerta il Cto» e «quindi la canzone di Barbarossa era dedicata alla Raggi» sono solo alcuni dei cinguettii che associano la canzone “Passame er sale” alla nevicata che ha imbiancato la Capitale. Una fortuna per il cantautore Luca Barbarossa, che ha cominciato la sua carriera come musicista di strada in piazza Navona: ora la canzone presentata al Festival di Sanremo, è quella più citata del web. «Passame er sale, a Sanremo Luca Barbarossa aveva previsto tutto», un altro commento ironico sulla canzone diventata virale con tweet e post ironici. Questa vicenda non è passata inosservata al diretto interessato...

LUCA BARBAROSSA E LA SUA "PASSAME ER SALE" VIRALI

Non è ancora passato un mese dal Festival di Sanremo 2018, ma il brano “Passame er sale” è diventato virale oggi. La canzone di Luca Barbarossa è diventata uno degli hashtag più usati per scherzare sulla nevicata a Roma. La vicenda ha divertito il cantautore: «Devo dire Passame er sale ha sollecitato la creatività dei social sin dal primo giorno dopo il passaggio della canzone a Sanremo. Mi arrivano di continuo foto, meme, battute. Poi è arrivata questa nevicata e da stamattina è una valanga di post ironici e divertenti», ha dichiarato all'AdnKronos. Barbarossa ha spiegato che a renderlo felice è il fatto che grazie a questo hashtag stanno girando immagini molto belle di Roma. Non è comunque la prima volta che le sue canzoni vengono associate a eventi memorabili: «Quando è uscito 'Al di là del muro' (il quarto album del cantautore del 1989, ndr.) dopo due mesi è crollato il muro di Berlino. E anche questa nevicata a Roma mi pare 'storica'...».

